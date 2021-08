Concerto all'Alba "Nessun Dorma" sul Pontile di Marina di Massa

Altri articoli in L'evento

martedì, 27 luglio 2021, 15:07

Una serata unica per un traguardo anagrafico tutt'altro che... invidiabile. Sessanta candeline con torta targata Pinelli e il calore dei collaboratori dei giornali on line più denunciati d'Italia

giovedì, 22 luglio 2021, 18:27

Moto Guzzi ha scritto un secolo di storia del motociclismo, fedele sempre ai propri valori, fin dal lontano 1921, anno nel quale Carlo Guzzi, Giorgio Paroli e Giovanni Ravelli videro avverarsi il sogno di produrre e vendere motociclette, insieme alle altre attività legate ai settori metallurgico e meccanico

giovedì, 22 luglio 2021, 08:41

La giornalista di inchiesta Tiziana Alterio sta girando il paese per parlare del suo ultimo libro inchiesta, dal titolo “Il Dio vaccino”. Titolo eloquente, un libro o meglio un viaggio, come preferisce definirlo l’autrice, alla scoperta dei vaccini e di cosa c’è dietro.

martedì, 20 luglio 2021, 13:10

Ricorre oggi, 20 luglio 2021, il 156° anniversario della nascita delle Capitanerie di porto: un viaggio iniziato il 20 luglio 1865 con la firma da parte di Vittorio Emanuele II di un Regio Decreto che ha sancito l’istituzione del Corpo, nato dall’esigenza di affidare ad un’unica amministrazione la disciplina delle...

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:51

Si chiama Djanet, ha una gemella che si chiama Cirta, è alta 24 metri, è lunga 17 e ha una capacità di 20.000 tonnellate circa di carico che si traducono in 1.500 containers

martedì, 13 luglio 2021, 12:38

Sabato 17 luglio la Geo Park Farm di Bosa di Careggine ospita il VII° Convegno "Maria Ansaldi", che riprende così il suo regolare corso dopo l'interruzione dello scorso anno per le restrizioni anti-covid. Questa edizione si preannuncia un po' diversa dal solito, non solo per il luogo di svolgimento