L'evento



Corsi di grafica artistica in ricordo di Jacopo da Fivizzano

martedì, 10 agosto 2021, 12:55

Dal 16 agosto per tre giorni a Fivizzano si terranno dei corsi di grafica artistica ispirati alla nascita della prima stamperia fondata da Jacopo da Fivizzano in Lunigiana.

I corsi sono organizzati da Anna Fabrizi, storica dell'arte e guida turistica, e saranno gestiti da tre diverse docenti con tre moduli separati di 6 ore ciascuno: il 16 agosto si parte con il corso tenuto da Simona Lombardi che introdurrà l'arte della stampa artistica e con la quale si effettueranno alcune prove di incisione su tetrapack, per familiarizzare con strumenti, inchiostri e carte.

Il 17 agosto si useranno le sgorbie per incidere il linoleum assieme a Tamara Ronci, che si occupa di stampa e legatoria artistica. L'ultimo, il 18 agosto, con Floriane Pouillot con la quale si farà una passeggiata a contatto con la natura per raccogliere materiale da impressionare su carta. I corsi sono aperti a tutti, anche a principianti e costituiscono un buon approccio per la stampa.

Per prenotazioni, costi, sconti per studenti e famiglie contattare annafabrizi.design@gmail.com