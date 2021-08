L'evento



Michele Cucuzza parlerà del suo ultimo libro dedicato al genio di Steve Jobs

martedì, 10 agosto 2021, 12:53

Mercoledì 11 agosto alle 21.15 nella piazzetta dei Ronchi riprende Puri Contorni, il salotto letterario patrocinato dal Comune di Massa. In particolar modo domani sera sarà presente il noto giornalista e volto televisivo Michele Cucuzza che parlerà del suo ultimo libro dedicato al genio di Steve Jobs. Sarà anche un occasione per conoscerlo come uomo, oltre il personaggio televisivo. Presenta l'incontro la dott.ssa Sara Tognini. Modera il giudice Alfredo Bassioni.Ingresso libero