L'evento



Morì in miniera a Marcinelle, ricordo di Otello Bugliani

giovedì, 5 agosto 2021, 13:21

Sessantacinque anni fa nella miniera belga di Marcinelle, una tremenda sciagura provocò la morte di 262 minatori di cui 136 italiani e tra questi il massese Otello Bugliani di Pariana.

A ricordarlo, domenica 8 agosto, su iniziativa di Franco Frediani, sarà inaugurata una targa marmorea apposta sulla parete della casa che vide nascere il povero Otello. Alla sua memoria, e a simbolo di tutte le morti sul lavoro, ancor oggi troppo frequenti, nel piccolo paese delle nostre montagne, si terrà una austera cerimonia alla presenza del Sindaco di Massa Francesco Persiani, delle Autorità e delle rappresentanze sindacali. Per l'occasione alle ore 21, nella piazzetta della Chiesa, l'attore e regista Fabio Cristiani reciterà il monologo "Dei parianesi, Otello, sfortunato fratello", Fernando Petroli la poesia di Ubaldo Bellugi "Lamento del masseso emigrato" e la Corale Amadeus San Carlo-Pariana, canterà "Miniera" un testo di Cherubini –Bixio con l'accompagnamento musicale alla tastiera di Davide Tenerani e al clarinetto di Antonio Gibaldi..

BIOGRAFIA

Otello Bugliani, nasce a Pariana di Massa il 6 settembre 1913. Di famiglia modesta, il babbo operaio, il giovane Otello, terminati gli studi primari, inizia subito a lavorare per contribuire al magro bilancio familiare. Il 26 settembre del '33 è chiamato ad assolvere gli obblighi del servizio militare e all'ufficio leva è registrato come cavatore. E' del gennaio 1937 la decisione di andare a combattere in Spagna. Sarà una decisione sofferta, ma rappresenta un modo per non pesare sulla famiglia e godere di una retribuzione. Il 15 febbraio del 1939, a venticinque anni, convola a nozze con la compaesana Angela Germani e dall'unione, nel gennaio del 1941, nasce Francesco ma un destino crudele è in agguato e il piccolo muore ancor prima di compiere due anni. Nel 1943, il 10 di giugno, la nascita di Graziella porterà un po' di gioia dopo tante sofferenze, ma la vita è sempre più dura e a guerra finita le opportunità di lavoro sono ancora più scarse. Il futuro si presenta in salita ma si sta profilando una opportunità. Sono del '46 gli accordi tra Belgio e Italia che prevedono forniture di carbone in cambio di mano d'opera. A chi era disposto ad andare a lavorare nelle miniere di carbone in Belgio, venivano offerte vantaggiose condizioni economiche e Otello, pur di uscire da una situazione senza prospettive, in accordo con la moglie, decise di giocare la carta belga. Non fu facile farsi tentare dalla vita delle talpe, quella cioè del minatore e imboccare una strada che di solito s'infila quando tutte le altre sono chiuse. Ma la condizione da disoccupato lo obbligò alla sofferta decisione e nell'agosto del '48, dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche, prese il treno, destinazione Marcinelle, lasciando in paese la moglie e la figlia Graziella di 9 anni. All'arrivo, il primo bruciante approccio alla realtà fu l'alloggio, provvisoriamente sistemato in un carro ferroviario. La moglie Angela lo raggiungerà nel '51 e l'anno dopo anche la figlia Graziella a ricongiungere la famiglia alla quale viene assegnata una delle baracche usate in tempo di guerra dalle truppe tedesche di occupazione. Solo in seguito poterono usufruire di una piccola casetta, vicinissima al luogo di lavoro, la miniera di Bois du Cazier. Per Otello, come per tanti altri connazionali, furono anni estremamente duri. La vita in miniera, a centinaia di metri sotto terra, era massacrante, turni estenuanti e le difficoltà respiratorie ti minavano il fisico. Ma la speranza era quella di mettere da parte un gruzzoletto per assicurarsi una vecchiaia dignitosa e magari il ritorno in Patria. Chissà se mai lo assalirono crisi di sconforto o qualche ripensamento sulla decisione presa. Non lo sappiamo, così come Otello non poteva certo immaginare quello che sarebbe accaduto la tragica mattina dell' 8 agosto 1956 quando nella miniera un tremendo incidente causò una delle più gravi sciagure minerarie della storia. La notizia arrivò a Pariana fulminea e fu uno strazio per tutti. Solo la vecchia mamma di Otello ne era all'oscuro anche se, ai paesani, era apparsa eccezionalmente inquieta, come se il cuore le avesse detto qualcosa. Già da alcuni giorni, del resto, un'ombra le andava passando e ripassando sul volto. Alcuni operai erano venuti a casa, da varie parti d'Italia, a trascorrere le ferie, e il suo Otello no! Ma poi pensava che Otello era marito e babbo, e moglie e figlia erano con lui nel Belgio, e aveva finito per farsene una ragione. Solo quella mattina sembrò rabbuiarsi tutta. Probabilmente a turbarla erano i visi della gente che passava davanti a casa. Nessuno aveva il coraggio di comunicarle la ferale notizia. A 1000 metri di profondità il povero Otello, unitamente ad altri 261 minatori, trovò una orribile morte. Le operazioni di recupero delle salme durarono alcuni mesi e il corpo di Otello venne recuperato solo alle 21,15 del 16 settembre. Traslato nel piccolo cimitero di Pariana, li ancora riposa a perenne testimonianza e a simbolo di tanti nostri emigranti caduti sul lavoro.