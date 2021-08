L'evento : fivizzano



Nonna Pina ha tagliato il traguardo dei 100 anni

giovedì, 12 agosto 2021, 14:18

Grande festa al ristorante La Posta di Equi Terme venerdì 13 agosto per il centesimo compleanno di Nara Bertolini, da tutti conosciuta come Nonna Pina “una nonna fantastica che si è fatta amare da parenti, amici e conoscenti” come la descrive il nipote Mauro Boni.



Di origini pontremolesi, è nata alla Santissima Annunziata, si è trasferita a La Spezia all'età di 10 anni con i genitori e i tre fratelli maggiori, perché il padre aveva trovato lavoro come manovale nelle ferrovie.



All'età di 18 anni si è innamorata di un lunigianese, Eliseo Pellini, capo partigiano scampato alla cattura dei nazisti che lavorava all’arsenale militare, e alla fine della seconda guerra mondiale nell'ottobre del ‘45 ha potuto coronare il suo sogno d'amore e iniziare la sua vita di sposa nel paesello.



La vita non è stata sempre facile ma Pina, grazie al suo carattere gioviale, alla disponibilità e generosità d'animo, si è fatta apprezzare e amare da tutte le persone del paese. Era diventata la sarta di grandi e piccini e nella sua stanza-laboratorio insegnava i primi rudimenti alle ragazze che dopo le elementari non proseguivano gli studi e volevano imparare un mestiere.



All'occorrenza si trasformava anche in infermiera, per prestare le prime cure in attesa del medico condotto o per fare le iniezioni ad anziani soli.



La porta della sua casa è sempre stata aperta a tutti, e a tutti ha dispensato un consiglio e un aiuto, dimostrandosi accogliente e comprensiva.



Il lavoro, piuttosto impegnativo, non le ha mai impedito di dedicarsi alle cure della famiglia e di allevare due figli, Giovanna e Angelo che, grazie anche ai suoi sacrifici, hanno avuto l'opportunità di studiare e realizzarsi nel mondo del lavoro.



Giovanna, è stata insegnante di Lettere nella scuola media di Monzone, le ha regalato due splendidi nipoti a cui ha fatto anche da mamma, i quali l'adorano ed hanno con lei un legame profondo, a dispetto della lontananza.



Angelo, più indipendente e volitivo, si è realizzato in campo artistico e imprenditoriale e si è stabilito in Messico. Per ovviare alla lontananza ed accorciare le distanze, nonna Pina ha imparato ad usare prima il computer e poi il tablet che le consentono di sentirlo e vederlo ogni giorno. L'intrepida nonnina, all'età di 90 anni, per la prima volta non ha esitato a salire sull'aereo e partire per il Messico, spinta dalla curiosità di vedere di persona quanto il figlio aveva realizzato. Il personale dell'aereo, meravigliato di tanta energia e intraprendenza, ha voluto rilasciarle l'attestato del "Battesimo del Volo" che conserva orgogliosa insieme ai suoi cari ricordi.



Altro riconoscimento, quello di "Sarta del Presepe Vivente", manifestazione che da più di trent'anni si svolge a Natale nel paese di Equi e che la vede protagonista nel realizzare gli abiti delle numerose comparse.



Fino a pochi anni fa curava il suo giardino pieno di fiori e preparava ravioli, lasagne, torte d'erbi e dolci squisiti per i familiari e gli amici.



Alla soglia dei 100 anni è ancora in grado di tagliare e cucire abiti per i pronipoti, ma preferisce disegnare fiori e ricamarli su centrini e cuscini, mentre ascolta programmi televisivi.



Tutti le invidiano la bontà d’animo, l'autonomia, la volontà e il desiderio di rendersi ancora utile. Ogni sera ringrazia il Signore con riconoscenza per le gioie della vita che le ha dato e si affida fiduciosa alla Madonna del Bosco e a Santa Rita da Cascia che ha sempre pregato con devozione.



Mi. Ca.