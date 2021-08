L'evento



Premio Obelisco città di Massa a Stefania Mattadelli

giovedì, 5 agosto 2021, 13:18

Lunedì 9 agosto, nella splendida cornice di Villa Cuturi a Marina di Massa, si terrà la cerimonia di consegna del premio Obelisco città di Massa. Il premio, giunto felicemente e con sempre maggior successo alla settima edizione, dopo Pietro Faleni, Alberto Andreani, Alen Bottaini, Giorgio Giuseppini, Andrea Battistini e Vito Tongiani, vede quest'anno omaggiare il talento artistico della concittadina Stefania Mettadelli. Pianista ed organista di valore internazionale la Mettadelli è la prima figura femminile a ricevere l'ambito premio che le sarà consegnato dal sindaco di Massa avv. Francesco Persiani. Il premio, istituito nel 2014 da una idea di Franco Frediani, che ne ha anche curato tutte le edizioni, gratifica un autentico talento musicale di cui la terra apuana deve andare orgogliosa, una terra scolpita non solo nei profili marini e montani ma anche in quelli dei suoi figli migliori. Appuntamento quindi a lunedì 21 alle ore 21.15, per una serata che vedrà la musicista esibirsi all'organo su quel palcoscenico naturale che è lo scalone di villa Cuturi. A presentare la serata il bravo attore e regista Fabio Cristiani mentre la video intervista è stata registrata dalla Officina 0750 di Fabio Aiazzi. Un grazie agli sponsor che, unitamente all'Amministrazione comunale, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione : Iglom s.p.a., Marmi Ducale, F.lli Giorgini Marmi e Italia Nostra. L'ingresso è gratuito nel rispetto delle norme anticovid e non occorre prenotazione.

BIOGRAFIA

Stefania Mettadelli nasce a Carrara il 14 agosto 1973. Cresce a stretto e costante contatto con la musica grazie all'attività del padre, "storico" rivenditore e restauratore di strumenti musicali a Massa. La quotidiana frequentazione del negozio di famiglia in via Simon Musico, è la naturale occasione di approcciare sin dall'età di cinque anni lo studio del pianoforte e Stefania coltiverà la Musica come personale passione riservando sempre un prioritario impegno negli studi scolastici. All'iscrizione al Liceo Scientifico Fermi di Massa fa seguire in parallelo lo studio del pianoforte sotto la guida della concertista Prof.ssa Francesca Costa. Conseguita la maturità scientifica prosegue gli studi universitari presso la Facoltà di Scienze Biologiche a Pisa. Il pianoforte rimane un fedele compagno di vita e in qualità di privatista nel 1996 si diploma in Pianoforte presso l'Istituto Musicale "Luigi Boccherini" di Lucca. A questo punto scatta l'idea di approfondire lo studio dell'organo, strumento molto complesso che non si suona solo con le mani, ma anche con i piedi! Ammessa al Conservatorio "Puccini" di La Spezia, intraprende un nuovo percorso di studi musicali, sostenuta dalla stima e fiducia del Maestro Mario Verdicchio. In seguito al trasferimento del proprio insegnante al Conservatorio "Boito" di Parma, Stefania decide di completare il suo percorso accademico presso questo Istituto, dove dapprima consegue il Diploma Accademico in Organo e poi la Laurea Europea in Discipline Musicali. Presso il Conservatorio di Parma matura fondamentali esperienze musicali collaborando alle principali produzioni accademiche con il Coro, l'Orchestra e le più svariate formazioni cameristiche e intraprende un'intensa attività concertistica sia in Italia che all'estero. Arturo Sacchetti e Giancarlo Parodi, tra i massimi organisti del secondo Novecento, nell'assegnarle "Premio Nazionale delle Arti", bandito dal Ministero dell'Istruzione motivano la loro scelta con parole di elogio consigliandole di trasferirsi all'estero per raccogliere le massime gratificazioni artistiche. Ma alla fine prevalgono il senso di appartenenza alla famiglia e alla propria terra, l'attaccamento alle proprie radici e il desiderio di contribuire, a partire dalla propria nazione e dalla propria città. Prosegue così nella sua Provincia l'attività didattica come docente di Educazione Musicale, inoltre ricopre l'incarico di organista titolare della Chiesa di San Sebastiano a Massa e cura la direzione artistica delle manifestazioni promosse nel territorio apuano dall'Associazione Musicale "Notti di Note" di cui è tra i fondatori. Da allora, nella veste di direttore artistico, si adopera con passione e determinazione per l'ideazione ed organizzazione di festival e rassegne musicali, con l'intento di svolgere un'autentica opera di valorizzazione, animazione e promozione culturale del territorio apuano. Il Festival "Suoni dell'Anima", che dal 2014 si svolge annualmente presso la Chiesa di San Sebastiano, ha l'onore e il merito di ospitare esecutori di fama internazionale ed è riconosciuto, sia in ambito nazionale che internazionale, come appuntamento di grande prestigio e spessore culturale tale da essere gratificato "Premio Nazionale Italive 2018", patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, quale miglior evento artistico-culturale organizzato nel territorio italiano.

PRESENTAZIONE SINDACO

Il premio "Obelisco Città di Massa" è diventato un appuntamento irrinunciabile per il nostro territorio, un'iniziativa portata avanti con costanza con l'unico e prestigioso obiettivo di esprimere gratitudine ai concittadini che hanno contribuito ad innalzare il nome e l'immagine della nostra amata città. L'iniziativa, cresciuta anno dopo anno, in questa settima edizione rende merito ad una grande artista, una grande professionista ed una grande donna, M° Stefania Mettadelli, protagonista dei più grandi festival organistici in Italia e all'estero. La sua immensa passione per la musica non si è mai slegata dall'attaccamento per la nostra città facendola emergere nel panorama artistico con la realizzazione di manifestazioni di alto livello. L'enorme talento e la grande sensibilità che la contraddistinguono hanno dato vita al Festival "Suoni dell'anima", di cui è Direttore artistico, che da anni ci regala emozioni ed ospiti di fama internazionale, ricevendo anche un riconoscimento da parte del Ministero della Cultura. E' un onore poter premiare, attraverso questo riconoscimento, un'artista che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e apprezzare da tempo e che in questi anni ha dato lustro, in Italia e all'estero, alla Città di Massa, arricchendo l'intero comprensorio apuano di momenti suggestivi e di promozione.