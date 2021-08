L'evento



Serena Tagliaferri (pres. AFI): "A Torino stasera saremo in migliaia contro il green pass!"

giovedì, 5 agosto 2021, 09:56

di Donatella Beneventi

Un grido sempre più forte dalle piazze di tutta Italia contro l'adozione obbligatoria del Green Pass che scatterà dal 6 agosto, stando alle disposizioni governative, per accedere in bar e ristoranti, palestre, piscine, musei e concerti: il provvedimento ha trovato immediatamente la sua contrarietà fra le persone comuni, esercenti e ristoratori che si sono fatti sentire con una serie di manifestazioni di larghissima adesione.

Dal 27 luglio scorso, il popolo del "no green pass", ha urlato il proprio dissenso verso una misura ritenuta limitativa delle libertà personali sancite dalla costituzione, nonchè dannosa per le attività commerciali, già colpite pesantemente dalla crisi derivata dal Covid.

Il prossimo 5 agosto, a Torino, nuova manifestazione, per la quale ci si aspetta una altissima partecipazione, forti delle quasi 8 mila persone che hanno aderito lo scorso 27 luglio: Serena Tagliaferri, presidente Afi, associazione fieristi italiani e una delle organizzatrici dell'iniziativa, spiega alla Gazzetta, le motivazioni della protesta, una volta per tutte, onde portare chiarezza in merito, dal momento che, a livello informativo, sono state divulgate notizie contrastanti con lo spirito dell'organizzazione: "Intanto - esordisce - la manifestazione è nata grazie a Giampiero Alaimo, grossista ortofrutticolo, a Torino e ad oggi il nucleo organizzativo è composto da dieci persone, di cui io faccio parte: ci teniamo a dire che le nostre manifestazioni non hanno alcuna connotazione politica, non sono presenti sigle politiche e soprattutto è falso che hanno partecipato persone provenienti da Casa Pound o similari: è assolutamente vergognosa la strumentalizzazione dell'iniziativa, come non è vero che noi siamo no vax.

"Vero è - continua - al contrario, che i partecipanti sono persone assolutamente comuni, anche moltissimi vaccinati, che però non vogliono l'obbligo del green pass, come arma di ricatto per lavorare e vivere e che si interrogano sulla necessità di vaccinare i bambini e gli adolescenti, visti i dubbi che che persistono sul vaccino anticovid. Noi non siamo contrari ai vaccini e chi vuole farlo, è assolutamente libero, esattamente come deve essere libero chi per motivi diversi, non lo vuole fare e per questo non deve essere perseguitato ed escluso dalla vita sociale e lavorativa.Per quello che riguarda l'associazione che presiedo- prosegue- il danno sulle nostre attività è macroscopico: dal momento in cui è stato disposto l'obbligo di green pass, i comuni stanno cancellando le sagre e le fiere all'aperto, chiudendo di fatto la possibilità di lavorare, dopo un anno e oltre di inattività, che ha portato al collasso un intero comparto: non si capisce la gestione a dir poco schizofrenica dell'emergenza, da parte del governo Draghi, per cui il green pass viene richiesto in alcuni contesti e in altri no, riversando sulle amministrazioni comunali delle decisioni, che poi si traducono in chiusure. Il Green Pass è dittatoriale e non solo, causerà una guerra fra esercenti, come i ristoratori, che si contenderanno i clienti a seconda che siano pro o contro il decreto : di questo eravamo già allarmati dai tempi delle manifestazioni di " Io apro", adesso i nostri timori sono sempre più concreti e, pur nel rispetto delle opinioni e dei diritti di tutti, pacificamente ma con decisione protesteremo tutti insieme il 5 agosto, a Torino, da dove tutto è partito e recepito anche all'estero: la televisione spagnola e i media francesi si sono molto interessati a noi, contemporaneamente alle manifestazioni organizzate in quei paesi".