Daniela Marzano si è laureata con il massimo dei voti all'Accademia di Belle Arti di Carrara

sabato, 25 settembre 2021, 12:45

"Si è laureata con il massimo dei voti all'Accademia di Belle Arti di Carrara – indirizzo Nuove Tecnologie dell'Arte e Culture Digitali, Daniela Marzano, docente, giornalista e esperta di tecnologie didattiche e comunicazione, con una tesi sperimentale storiografica sulla colonna sonora del cinema del neorealismo.

"Lo studio delle tecnologie in ambito artistico era il tassello che mancava nella mia formazione, dopo le lauree in tecnologia applicata alla formazione e allo spettacolo" racconta la neo-dottoressa". "Anche la tesi che ho dato al termine della laurea specialistica in Cinema, Teatro e produzione multimediale trattava un tema innovativo (i set ecologici – green set – come volano di crescita per l'economia di un territorio), divulgato grazie alla pubblicazione di due libri (adottati come testi di studio all'Università di Pisa) e al lavoro dell'associazione che presiedo, l'Apuania Film Commission".

Il cinema, così come l'arte, i fumetti e le animazioni, rappresentano ottimi linguaggi espressivi di cui la scuola, ma non solo, possono fare tesoro per facilitare e motivare l'apprendimento: "Ci sono tante docenti in Italia che, come me, si sono perfezionate in didattica del cinema, e stanno attendendo la realizzazione dell'albo di esperti, più volte promesso, a cui le scuole possono attingere per una adeguata formazione e aiutare la diffusione capillare di questa nuova metodologia didattica. Per adesso questo ruolo potrò svolgerlo come membro dell'Equipe Territoriale Formativa del MIUR".