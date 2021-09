L'evento



Il viaggio di Angela Maria Fruzzetti

lunedì, 13 settembre 2021, 18:51

Nel salotto di Teresa Pamphili, nella prestigiosa Villa della Rinchiostra, la scrittrice Angela Maria Fruzzetti propone un viaggio tra “Memorie di donne Apuane 1944-45”. Parlerà di donne che vissero quel terribile periodo della nostra storia attingendo alle numerose testimonianze delle sopravvissute alle stragi nazifasciste di quella lunga estate del 1944 e ai viaggi della fame oltre la Tambura e l’Appennino. Donne e bambini, come sempre accade nei conflitti bellici, diventano bottino di guerra, ieri come oggi, ricordando la tragedia afghana in atto. Presenterà la giornata, Francesca Bianchi. L’incontro sarà arricchito dalle letture sceniche di Alessandra Berti e da pezzi musicali di Marco Alberti, ispirati ai testi di Fruzzetti tra cui la storia di Mario, il neonato trovato nella neve, salvato al fronte da un americano. “Porterò anche le ultime testimonianze che man mano riesco a recuperare – evidenzia Fruzzetti -. Ultime voci che fanno memoria”. Interverrà Viola Della Pina al flauto, e l’artista Luciana Bertaccini, curatrice della Biennale Internazionale dell’Etruria (B.I.E.) Arte e Cultura contemporanea internazionale “La Lunigiana e la sua anima etrusca”, in corso alla Villa della Rinchiostra. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Massa e della Regione Toscana, chiude la prima sessione dell’importante collettiva di artisti provenienti da diversi Paesi esteri. L’appuntamento con la memoria al femminile è alle 18. L’ingresso è libero, consentito con Green pass o documento alternativo, in conformità con le vigenti normative anti Covid.