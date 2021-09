La massese Vanessa Colecchi è Miss Eleganza Toscana 2021

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 25 agosto 2021, 13:46

La scrittrice dialogherà con Silvia Cervia nell'ambito della rassegna 'con-vivere prima(e)dopo' al giardino di Palazzo Binelli giovedì 26 agosto. Una manifestazione verniciata di rosso?

mercoledì, 25 agosto 2021, 09:54

Proseguono senza sosta nel post Pandemia le iniziative dell'associazione in collaborazione con gli enti. Valorizzare e sostenere gli avamposti di montagna, difendere i territori verdi dall'invasione delle microplastiche. Promuovere i comportamenti responsabili e sostenibili

mercoledì, 25 agosto 2021, 09:52

Lo storico show rock sinfonico con la musica dei Queen sarà il 30 agosto all’aeroporto Cinquale. Musica sinfonica e rockin uno spettacolo arrangiato e diretto dal maestro Piero Gallo

giovedì, 12 agosto 2021, 14:20

Il comico toscano Paolo Hendel è tornato quest'estate a fare teatro con "La giovinezza è sopravvalutata", uno spettacolo scritto dal comico toscano e da Marco Vicari per la regia di Gioele Dix

giovedì, 12 agosto 2021, 14:18

Grande festa al ristorante La Posta di Equi Terme venerdì 13 agosto per il centesimo compleanno di Nara Bertolini, da tutti conosciuta come Nonna Pina “una nonna fantastica che si è fatta amare da parenti, amici e conoscenti” come la descrive il nipote Mauro Boni

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:13

L'arte di Torano celebra il marmo ed incanta i visitatori. Sono opere "magnetiche", così come il bianco marmo figlio delle generose cave di Carrara brillano tra vicoli, piazzette, aie e fondi nel borgo dei cavatori