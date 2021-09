L'evento



Sabato 11 e domenica 12 settembre a Massa la terza edizione di "Massa a 33 Giri

venerdì, 10 settembre 2021, 10:51

Al via il secondo Memorial Mauro Baldini" organizzato dai commercianti del Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere. Dalle dieci del mattino fino a mezzanotte mostra mercato del vinile in Piazza Aranci, una distesa di dischi da collezione provenienti da espositori da tutta Italia.

La mostra mercato nella piazza è organizzata in modo da riuscire ad accogliere il maggior numero di espositori e garantire la sicurezza a tutti gli appassionati del vinile. Potrete stare ore a spulciare tra le migliaia di dischi in vinile, CD disponibili in Piazza Aranci. E chissà se tra vinili vecchi e nuovi, rari e ordinari, memorabilia varia per tutte le tasche, non possiate trovare il disco dei vostri ricordi!

Molti negozi e locali aderenti al Centro Commerciale Massa da Vivere hanno allestito le vetrine e sono pronti ad accogliervi con dischi e memorabilia vintage. Assolutamente consigliata una passeggiata nel centro storico.

In Piazza Aranci sabato dalle 18.30 risuoneranno attraverso i giradischi di DJ Panino le canzoni dei nostri ricordi. Per il secondo anno l'edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica. Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione dell'evento "Massa a 33 giri" coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia.

Come in tutte le ferie in base alle normative vigenti per accedere sarà necessario essere in possesso del Green Pass in forma digitale o cartacea dai 12 anni in su o, in alternativa, di certificazione dell'esito negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti.

L'evento organizzato dal CCN Massa da Vivere è realizzato con il sostegno dei soci aderenti al centro commerciale naturale e il Comune di Massa. Per maggiori informazioni pagine social Massa da Vivere o mail ccn.massadavivere@gmail.com.