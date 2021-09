L'evento



Torna anche quest'anno il Festival del disegno

martedì, 21 settembre 2021, 00:57

Torna anche quest'anno a cura di GAMS, per il quarto anno consecutivo a Massa, in Piazza Aranci, il Festival del Disegno, promosso in tutta Italia da Fabriano:

https://fabriano.com/festivaldisegno/

Associazioni, enti, scuole, biblioteche hanno aderito al Festival più grande del mondo: dal 13 settembre al 10 ottobre 2021 realizzeranno eventi dedicati al disegno, da Bolzano a Catanzaro, isole comprese.

Fabriano sostiene il disegno libero e creativo, che tu sia un artista affermato o un bambino alle prime armi con i pennarelli. Disegnare libera la creatività e quest’anno spegniamo la quarta candelina di questo Festival che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone a Milano e in tutta Italia.

Tra workshop d’artista per un pubblico più adulto e i laboratori creativi per i più piccoli, il Festival ha visto partecipare negli anni non solo la città di Milano, ma anche tutte quelle realtà territoriali italiane che hanno deciso di contribuire nella propria città, biblioteche, scuola, associazione culturale a promuovere l’arte del disegno, per tutti.

Il tema di questo anno sono le mani:

“Le mani danno vita al disegno e dal disegno restano segnate: grafite annidata nelle pieghe, macchie di china quasi indelebili, pellicole di acrilico, velature di acquerello, tracce di cera… un disegno che accompagna il segno sulla carta, tra cui a volte è difficile scegliere”.

Guido Scarabottolo

La mano crea, disegna e si trasforma in una tavolozza dove i colori prendono vita per viaggiare con la fantasia. La mano si alza per chiedere, si apre per donare, ricevere, accogliere, salutare: una mano aperta è un gesto universale che non ha bisogno di parole e significa inclusione, disponibilità e amicizia.

Il Festival del Disegno 2021 tende la mano a tutti e invita a prendere matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli, dare libero sfogo alla creatività, immaginare nuovi mondi e riscoprire il piacere di lasciare tracce, colorare, sfumare, piegare, strappare, incollare, assemblare e ritagliare ogni tipo di carta.

Per chi ama disegnare, per gli appassionati che non hanno mai smesso e, soprattutto, per chi è convinto di non saperlo fare e si sbaglia, perché tutti sanno disegnare o possono farlo. Di mano in mano, un grande disegno che continua: parte dal Castello Sforzesco di Milano e arriva in tutta Italia, con workshop d’artista e laboratori creativi, tra musei, scuole, associazioni culturali, istituzioni, biblioteche, attraverso i tanti gesti di piccoli, grandi, famiglie, ragazzi, professionisti, scettici, amatori e timidi.

GAMS per l’evento propone:

Vietato non toccare! Mani per fare, per sentire, mani per vedere

Un laboratorio di disegno collettivo in piazza tra carta e colori.

Il Festival del Disegno Fabriano è ormai un appuntamento fisso per la città di Massa, un momento di fine estate per giocare con l'arte.

Vietato non toccare! è un omaggio, un'edizione dedicata all'esplorazione tattile e sensoriale, al forte valore formativo di questa esperienza, tramandato da Bruno Munari e alla ritrovata voglia di toccare il mondo senza paura.

Il laboratorio coinvolgerà artisti che hanno risposto alla call come Consuelo Zatta, una delle 25 illustratrici e graifche che hanno raccontato 27 storie di attivismo lungo via 7 luglio a Carrara, e alcuni degli artisti che hanno collaborato con GAMS per le edizioni 2018-2019-2020: il Teatro dei Disincanti, Matteo Roselli e Francesca Dell’Amico.

Per un’intera giornata la piazza diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, un luogo dove arte, gioco e divertimento si uniranno all'insegna del disegno.

GAMS coordinerà il lavoro e aiuterà bambini, visitatori ed artisti a portare a termine l’opera.

Alla fine della giornata i rotoli saranno ritirati e conservati, per essere esposti l’anno successivo.

L’evento si svolgerà sabato 25 settembre 2021 dalle 10 alle 19 e sarà aperto al pubblico dalle 15.

Per partecipare è necessario iscriversi all’indirizzo gams.labo@gmail.com, la partecipazione sarà garantita nel rispetto delle norme covid