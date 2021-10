L'evento



Al via la 5^ edizione del raduno Aci Storico dell'A.C. Massa Carrara

venerdì, 15 ottobre 2021, 09:40

Le emozioni ci attendono: domenica 17 ottobre dalle 8:30 in Piazza Aranci parte il V° raduno Aci Storico organizzato dall'Automobile Club Massa Carrara, ispirato alla ricerca dei luoghi danteschi, nelle celebrazioni dedicate al Sommo Poeta, una fusione tra arte e motori che promette di essere indimenticabile: avremo lo spettacolo in Piazza Aranci, con la possibilità di vedere gioielli rari, dalla Lancia Augusta del 1935 alle inglesi MGB, Triumph, Jaguar XK150, Daimler 3,6 sino alle Fiat 1400B, 1800, 124.



Non mancheranno Maserati, Mercedes, Alfa Giulietta e Duetti, precedute dal Porsche Tribute che ormai è sempre più presente nei raduni storici.



Ma tutti i partecipanti daranno contributo decisivo alla riuscita della giornata, che porterà il corteo lungo le strade apuane dalla nobile Piazza Alberica di Carrara sino allo storico borgo di Villafranca e poi nel prezioso scrigno di Filetto.



E ancora, rievocazioni storiche, letture dantesche, che prenderanno il via proprio da Piazza Aranci, scenario sontuoso che vedrà la registrazione dei veicoli e il saluto delle istituzioni.



Su www.massacarrara.aci.it sarà poi disponibile una clip della giornata, con le fasi principali dell'evento, reso possibile anche dai numerosi sponsor che hanno sostenuto l'evento.



Insomma, gli appassionati di motori e di cultura sono attesi lungo il percorso, che attraverserà l'intera Provincia e sarà trasmesso dal canale Aci Sport dedicato al circuito Ruote nella Storia.

www.clubacistorico.it