Forum nazionale sulla ripartenza della scuola

martedì, 12 ottobre 2021, 17:41

Il Panathlon Distretto Italia in collaborazione con l'UST Ufficio IX di Lucca e Massa Carrara organizza per il 15 - 16 ottobre il Forum Nazionale dal titolo: La ripartenza della scuola: "Più Movimento, Più Salute, Più Sostenibilità".

Il Forum ha per scopo quello di formulare e porre all'attenzione delle Istituzioni argomenti di rilevanza Nazionale attinenti al mondo della Scuola, temi strategici che coinvolgono il Movimento, inteso come Attività Fisica, l'educazione alla Salute e allo Sviluppo Ecosostenibile.

Il periodo negativo legato al Covid-19 ha messo in evidenza le nostre fragilità, le difficoltà a riadattarci a nuovi e diversi equilibri ma anche la capacità a reagire e trovare soluzioni che hanno permesso di traghettare un difficile momento verso l'attuale periodo definito della "Ripartenza".

Nei recenti mesi, numerose evidenze Scientifiche Nazionali ed Internazionali, così come Reports dell'OMS, hanno confermato l'importanza dell'attività fisica nell'infanzia e nell'adolescenza, con particolare attenzione alla disabilità, ed ha fatto riemergere il ruolo che l'Istituzione Scolastica deve avere nel favorire corretti stili di vita, comportamenti salutari e nel contribuire ad una buona pratica quotidiana del corretto movimento.

L'educazione alla Salute e al Benessere fisico e psichico dei nostri giovani attraverso il Movimento, realizzato nella consapevolezza di uno sviluppo Sostenibile dei territori, rappresenta ciò che oggi risulta più urgente implementare, anche e soprattutto con l'ausilio delle Istituzioni Scolastiche, per raggiungere gli obiettivi difficili, ma non impossibili fissati a livello Internazionale.

L'evento in diretta streaming nazionale in collegamento dall'Hotel Villa Hotel "Undulna - Terme della Versilia" e dall'aula Magna dell'IIS "Zaccagna Galilei" di Carrara (MS) vedrà la partecipazione di personalità appartenenti al mondo delle Istituzioni, dello Sport, della Medicina, della Cultura, della Sostenibilità e del mondo Scuola che si alterneranno in una due giorni di riflessioni e proposte sulle tematiche descritte.

L'evento sarà coordinato da giornalisti "Sky TV" e "Rai" e vedrà la partecipazione attiva per la coordinazione ed organizzazione degli Istituti di II Grado delle Province di Lucca e Massa Carrara, nello Specifico:

· Liceo Sportivo "E. Fermi" di Lucca (LU)

· Liceo Sportivo" E. Fermi" di Massa (MS)

· Liceo Sportivo "C. Piaggia" di Viareggio (LU)

· Istituto "Barsanti - Salvetti - Einaudi" di Massa- Carrara

· Istituto "Zaccagna-Galilei" di Carrara (MS)

· I.I.S. "Da Vinci" - Liceo Classico di Aulla (MS)

· I.I.S. "Minuto" di Marina di Massa (MS)

Sarà possibile seguire l'evento collegandosi ai seguenti link:

· Per la sola Visione:

https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCxXJQktJ1-XmeUe8U4l9W0w

· Per la visione interattiva (porre domande ai relatori):

https://www.youtube.com/channel/UCxXJQktJ1-XmeUe8U4l9W0w