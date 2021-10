L'evento



'Rockdown totale' in piazza Berlinguer a Massa

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:38

di francesca vatteroni

"La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si decidono mai ad essere buone o cattive" diceva e scriveva Hannah Arendt. E voi? Avete deciso da che parte stare? Avete deciso se andare oppure no domani pomeriggio in piazza Berlinguer a Massa al Rockdown totale?

"Giovedì 7 ottobre, a pochi giorni dall'estensione del Green Pass a venti milioni di lavoratori, si svolgerà a Massa, in piazza Berlinguer dalle ore 15,00, la manifestazione "Rockdown totale"-fanno sapere da Rivoluzione Allegra- interventi di dieci minuti ciascuno, a tamburo battente, che si terranno anche nel corso del corteo che attraverserà la città a partire dalle 16,30. Piazza e corteo sono già stati comunicati e autorizzati".

Spiega nel comunicato il movimento pacificamente e democraticamente rivoluzionario: "La premessa: per ricattare meglio i lavoratori lo Stato italiano, in assenza di obbligo vaccinale, dal 15 ottobre prevede il rientro di tutti i comparti pubblici e privati dallo smart working, allo scopo di scaraventarli nel nuovo sistema "o ti vaccini o paghi o perdi il lavoro". Un abominio morale e giuridico che non si vedeva dai tempi del fascismo".

Ecco cosa risponde Rivoluzione Allegra:"Rivoluzione Allegra ha pertanto deciso di mobilitare tutti i cittadini per prendere atto della situazione ed esercitare, istantaneamente, i propri diritti. Se infatti lo Stato eleva un crimine a sistema legale, ribellarsi non è solo un diritto, ma un dovere. In piazza sentiremo le voci di quanti si stanno già battendo in questa direzione: dalle ragioni di Alberto Contri, uno dei garanti del comitato referendario contro il Green Pass (referendum per il quale daremo libertà di firmare in piazza), all'avvocato Elena Dragagna, che ci parlerà del conflitto tra Green Pass, disposizioni di emergenza e articolo 16 della Costituzione, per passare poi all'inchiesta della giornalista Serena Romano sul boicottaggio sistematico delle cure domiciliari precoci; dalla presenza di medici come Roberto Lanzi e Dario Miedico, sottoposti a censura per aver osato contraddire la narrazione dello Stato e del mercato, a quella del giornalista e storico volto Rai Fulvio Grimaldi; dal contributo di chi già progetta una società alternativa fondata su relazioni umane più autentiche, come Sabino Debonis, uno dei fondatori della "rete di azione rurale", che ci parlerà anche della "moneta complementare" da impiegare per far fronte alla crisi economica, a Luciano Mattioli, il portavoce di Task Force, gruppo parmense che sta organizzando un centro poli-funzionale per coloro che vengono estromessi dalla scuola, dalla sanità, dal lavoro e dalla vita sociale, il progetto "una città nella città"; oltre alla presenza di esponenti nazionali e inter-provinciali del Fronte del dissenso, il coordinamento che ha portato oltre centomila persone in piazza San Giovanni a Roma lo scorso 25 settembre. E molti altri contributi e testimonianze ancora nella saldatura tra protesta libertaria, dissenso culturale/spirituale e crisi socio-economica.

L'articolazione degli interventi è infatti suddivisa in quattro macro-aree: rivoluzione spirituale, rivoluzione culturale, rivoluzione comunitaria e rivoluzione costituzionale".

Ma ciò che deve restare chiaro, Rivoluzione Allegra lo scandisce:" Rivoluzione Allegra non contesta solo questo o quell'aspetto dell'illegittimo e permanente "stato di emergenza", non contesta solo questo o quel governo, ma un intero sistema fondato sull'ideologia del profitto, lo stesso che ci ha portato a questo sfascio e cerca adesso di riciclarsi nonostante il fallimento conclamato".