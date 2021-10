L'evento



Sbandieratori e un tricolore gigantesco paracadutato dall'alto: a Massa grande festa

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:09

di francesca vatteroni

Un tricolore di 500 metri quadrati sospeso nel cielo, paracadutato e veleggiato fino a terra: così si è inaugurata a Massa la fiera di San Francesco. Uno spettacolo durato pochi minuti ma molto suggestivo, con la bandiera subito raccolta e stesa per tutta la sua grandezza in piazza Aranci tra gli applausi degli spettatori. Una iniziativa voluta dall'amministrazione, resa possibile grazie all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (i complimenti in particolare vanno al colonnello Paolo Filippini) e al Club aeronautico, infine sostenuta e organizzata dal Coni provinciale. Prima dello spettacolare volo del tricolore era stata la volta degli sbandieratori di Fivizzano, come tradizione vuole, per la gioia del pubblico. Massa ha festeggiato così, nella giornata di ieri, il suo Patrono rendendo omaggio con banchi, fattorie didattiche ed esibizioni.