L'evento



Festa della Toscana. I nuovi scenari della Pandemia

lunedì, 29 novembre 2021, 19:46

"I nuovi scenari della pandemia": è questo i titolo dell'iniziativa in programma martedì 30 novembre 2021, a partire dalle 15, al Centro Congressi di Marina di Massa in occasione della Festa della Toscana. Lo scopo è quello di manifestare la vicinanza e la riconoscenza di tutta la Provincia di Massa-Carrara allo straordinario ruolo che i medici svolgono a tutela della salute dei cittadini, con un impegno quotidiano al servizio di ognuno di noi, un ruolo che la pandemia ha solo riportato all'attenzione della opinione pubblica ma che sempre caratterizza la professione di ogni medico.

L'evento cade nel giorno della Festa della Toscana per rivolgere un ringraziamento che la ricorrenza della festa riempie ancor più di significato.

Nella memoria di tutti infatti sono rimasti impressi i tanti medici che nella pandemia hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri, medici straordinari che non si sono sottratti alla loro missione, non a un semplice dovere, mettendo a repentaglio se stessi.

Con "I nuovi scenari della Pandemia" si vuole anche ricordare che siamo ancora in piena pandemia e ognuno di noi deve, nel proprio quotidiano, mantenere comportamenti che aiutino a salvaguardare la nostra vita, quella dei nostri cari, e quella di tutta la comunità.

II programma della giornata prevede in apertura il saluto del presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti e, a seguire, le relazioni di Giuliano Biselli, direttore sanitario dell'Ospedale delle Apuane e di Carlo Manfredi, presidente dell'Ordine dei Medici di Massa Carrara che illustreranno quali sono i nuovi scenari della Pandemia davanti a noi.

Al termine della iniziativa verrà consegnata una pergamena ai medici che sono andati in pensione nell'anno in corso quale segno di riconoscimento del loro valore, della professionalità, umanità e competenza con cui hanno svolto una professione tanto delicata e importante per tutti.