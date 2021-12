L'evento



Coppia massese in prima serata su 'Real time'

martedì, 7 dicembre 2021, 09:11

Questa sera alle ore 21:20 su Real time canale 31 ci sarà una coppia massese/montignosina molto nota per la loro attività a Marina di Massa ("La Gelateria Tardelli).

Azzurra e Alessandro racconteranno la propria storia ripercorrendo i problemi che hanno causato la crisi, grande o piccola che sia. Per i due compagni di vita sarà l'occasione di parlarsi liberamente, senza ipocrisia o esasperazione, al fine di trovare la soluzione più congeniale alla vita di entrambi.

Ad aiutarli nel percorso – oltre alla conduttrice Michela Giraud – ci sarà uno psicoterapeuta pronto a far loro vedere prospettive e punti di vista diversi. Alla fine della puntata la coppia deciderà così se continuare o porre fine alla storia d'amore. Chi resterà seduto crederà nella forza della coppia, chi si alzerà proseguirà la vita da solo. Per tutti vale una sola regola: accettare che in amore tutto può succedere.

Dopo 10 anni insieme, Azzurra vuole convivere ma Alessandro tiene ai suoi spazi. Sui due cala anche l'ombra della gelosia.

Quale sarà la loro scelta finale ? Per scoprirlo vi aspettiamo questa sera in prima serata su Real time canale 31.