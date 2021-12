L'evento



Il Pegaso d'oro al personale sanitario apuano: toccante cerimonia di esposizione della medaglia

mercoledì, 15 dicembre 2021, 18:10

di donatella beneventi

La medaglia d'oro della Regione Toscana, il Pegaso d'oro, fa bella mostra di sé sulla scrivania delle sala conferenze dell'ospedale Noa di Massa: in sala medici, infermieri, rappresentanze del governo cittadino, regionale, delle forze armate e i vertici della Asl, sono presenti per esprimere la loro gratitudine a chi è stato in prima linea nella lotta contro la terribile pandemia, che come uno tsunami, un giorno, improvvisamente, si è abbattuta sulle vite di tutti noi.

Ed è proprio la parola gratitudine, la grande protagonista della cerimonia che si è tenuta questa mattina, 15 dicembre, per l'esposizione dell'importante riconoscimento conferito al personale sanitario apuano nell'emergenza Covid.

A partire dal prefetto di Massa Carrara, Claudio Ventrice, che ha lodato l'impegno del Comitato Covid, un team formato dalle istituzioni sanitarie, governative e giuridiche , che hanno collaborato intensamente sin dalla prima costituzione, con uno scambio quotidiano di informazioni, dalla prefettura alla dirigenza Asl: "Un lavoro di squadra con un criterio di comunicazione corale - dice il prefetto - che ha permesso di fronteggiare l'emergenza senza trascurare alcun aspetto. Fra l'alto, questo criterio di cooperazione, ha messo in luce anche le fragilità del sistema e in questo mi auguro che il governo apra presto per nuove assunzioni, sia nella sanità che nei ruoli amministrativi, perché sappiamo di essere numericamente insufficienti per adempiere ai servizi che il cittadino richiede".

Dello stesso avviso anche il vicario della questura di Massa, Antonella Chiapparelli, che ha sottolineato l'importanza del lavoro corale, in quanto sfide come quella del covid non possono essere affrontate singolarmente e ha ringraziato per il supporto delle strutture sanitarie nelle operazioni di tracciamento verso gli immigrati che sono arrivati in zona, altro anello fondamentale nella catena della prevenzione dei contagi. La città di Massa è stata rappresentata dal suo sindaco, Francesco Persiani, che ha usato parole di grandissima riconoscenza verso tutto l'apparato: "Direi che è anche il momento di farci dei complimenti, perché il nostro territorio e il sistema ha dato veramente il massimo e posso dire con assoluta certezza, che questa situazione, che ci ha messo in discussione, farà del bene alla sanità: grazie anche all'esercito di volontari, oltre che a tutto il personale medico e infermieristico e , come disse Ippocrate, il medico studia le persone, non le malattie".

Per la regione Toscana, il consigliere Giacomo Bugliani, che presiede anche la commissione bilancio: "Posso dire orgogliosamente che la nostra zona - ha affermato - a volte considerata secondaria rispetto ad altre, è quella che si è meglio organizzata sin dall'esordio del Covid e oggi è presa come esempio, sia per la rapidità nel rendere l'ospedale pronto con le terapie intensive e i reparti covid, sia nella rete di collaborazione continua fra le varie istituzioni: mi sento di dire che la politica che fa bene, è quella che fa del bene per il territorio anche a costo di perdere temporaneamente il suo consenso e voglio inoltre ricordare l'ex presidente Rossi che ha voluto che la sanità apuana venisse premiata per l'immenso sforzo e spirito di abnegazione per la lotta alla pandemia".

"Purtroppo - conclude - sappiamo che la Regione sta attraversando un momento critico, per via del bilancio in difficoltà per gli investimenti di urgenza sulla sanità, per cui ci saranno dei sacrifici da fare e che stiamo vagliando in questi giorni. La nostra sanità è un valore e sono convinto che catalizzerà gli interessi della Regione verso la nostra terra, meritatamente".

Riccardo Varese, presidente della conferenza dei sindaci della Lunigiana, oltre a ringraziare da parte delle amministrazioni lunigianesi, ha voluto ricordare una vittima del covid , il sindaco di Fivizzano Paolo Grassi, cui è stato dedicato un lungo applauso: "La Regione è sempre stata al nostro fianco - ha detto - a partire da uno dei momenti di massima difficoltà, quando le RSA erano state colpite duramente dal virus".

Infine, l'intervento di Maria Letizia Casani, direttore della Asl, che ha evidenziato come il prestigioso riconoscimento sia importante per il territorio e per la risposta che la comunità ha dato nell'emergenza: "Personale che ha sacrificato la propria vita privata e familiare , che non ha visto l'orario, un impegno straordinario che ha dato i suoi frutti. Il covid non è sconfitto, ma abbiamo imparato a conviverci e le nostre strutture e il personale sa perfettamente come comportarsi di fronte ad ogni evenienza: voglio anche dire che il 2022 sarà l'anno degli investimenti con il PNRR, a favore delle strutture territoriali, progetti che devono essere portati a termine entro il 2026 e si lavorerà sul modello organizzativo".

Un lungo applauso dedicato a tutti coloro che hanno perso la vita per il Covid e un abbraccio fra la Casani e Giulio Biselli, quest'ultimo, visibilmente commosso nel ricordo doloroso dell'emergenza allo stato iniziale, quando si sono paventate situazioni molto gravi: quindi, il Pegaso è stato collocato su un supporto fatto in marmo, come una roccia che custodisce una gemma preziosa, e quindi sormontato da una teca, in una zona molto particolare dell'ospedale, all'ingresso, a fianco della lastra con il ritratto di Achille Sicari, indimenticato primario di chirurgia dell'ospedale di Carrara.