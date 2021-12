L'evento



Torna il premio per le scuole 'Pace giustizia Libertà democrazia'

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:35

Maresciallo Ciro Siciliano - Forno 13 giugno 1944-2021, giunto alla XV^ edizione. Quest’anno il concorso si ripresenta nella sua interezza, sia con la sezione manifesti che quella componimenti, oltre che il premio bontà Giuseppe Fruzzetti.

“Quest’anno, dopo la parziale pausa per il Covid, riprendiamo il premio nella sua totalità – commenta l’associazione Eventi sul Frigido - perché riteniamo che stimolare la curiosità e l’impegno verso la memoria storica, renda i giovani coscienti e consapevoli del significato di quella Resistenza che, attraverso una lotta di civiltà, ha potuto trascrivere nella Costituzione Repubblicana i valori della Giustizia e della Libertà, della Solidarietà e della Pace”.

Il premio nasce sulla memoria dell’eccidio nazifascista del 13 giugno 1944, a Forno. In quei giorni di giugno del ’44, i partigiani comandati da Marcello Garosi “Tito” scesero a Forno conquistando anche la caserma dei carabinieri, dove prestava servizio il Maresciallo Ciro Siciliano, sposato con Anna Pegollo, sorella del comandante partigiano Arnaldo. Era il giorno di Sant’Antonio, patrono di Forno ma le campane non suonarono a festa perchè già all’alba il paese era circondato dalle truppe naziste e dalle milizie della X^ Mas.

68 furono i morti tra cui il Maresciallo. Nella ritirata, perse la vita anche il comandante partigiano Tito, in circostanze poco chiare. “Abbiamo voluto questo premio per le scuole – commenta Angela Maria Fruzzetti, vice presidente dell’associazione Eventi sul Frigido – per non dimenticare i fatti di Forno e andare oltre la semplice cerimonia commemorativa. Perchè intitolarlo al Maresciallo? Ascoltando le donne sopravvissute alla strage, la figura che emerge è quella di Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile, che sacrificò la propria vita per salvare la popolazione. Ciro si presentò con coraggio al comando tedesco, salvando i sui carabinieri e la popolazione in cambio della sua vita, come Salvo D’Acquisto”. Le scuole potranno cominciare a lavorare su queste tematiche. Tra i tre manifesti vincitori, uno sarà utilizzato come manifesto celebrativo ufficiale per la ricorrenza del 13 giugno 2022.

La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata il giorno 20 Aprile 2022. I premi in denaro saranno destinati alle scuole vincitrici. Nel contesto del premio di inserisce anche lo speciale associazione Eventi sul Frigido “Vogliamo crescere persone belle e non bulle” 4° Premio Bontà Maestro Giuseppe Fruzzetti, che sarà attribuito a uno studente o studentessa ( o gruppo) che si siano particolarmente distinti in atti di generosità e di bontà verso il prossimo. Il bando sarà inviato a tutte le scuole e sarà consultabile prossimamente, sul sito del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara nonché sulla pagina face book Premio Maresciallo Ciro Siciliano. Un ringraziamento al Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara e Regione Toscana che hanno sempre sostenuto il premio, oltre che Usp (Ufficio scolastico provinciale) e le associazioni Anpi, Fivl, Anfcdg, Anvcg, Arma dei Carabinieri e Famiglia Siciliano.