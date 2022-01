L'evento



Fonteviva presente al campionato regionale toscano di tiro con l'arco con una etichetta ad hoc Porzano

domenica, 23 gennaio 2022, 16:31

Si è svolto questa mattina all’IMM di Carrara il campionato regionale toscano indoor di tiro con l’arco. Per l’occasione Fonteviva e il presidente Lorenzo Porzano hanno presentato una nuova etichetta a tema, come è stato fatto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la FITARCO.

Nel suo discorso di presentazione il presidente di Evam Spa Lorenzo Porzano ha espresso la sua soddisfazione nel supportare tutti gli sport con un occhio di riguardo agli sport minori e alle federazioni sportive.

Fonteviva si impegna nel progetto di diventare l’acqua ufficiale di un numero sempre maggiore di federazioni sportive anche fuori provincia, come un biglietto da visita di purezza e autenticità del territorio.