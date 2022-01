L'evento



Stefanie Oberneder espone in una grande mostra sulla Shoah alla Grimaldina di Genova

giovedì, 20 gennaio 2022, 18:13

di Donatella Beneventi

Un progetto di altissimo valore artistico e storico a Genova, nella Torre della Grimaldina di Palazzo Ducale : la Shoah vista da un gruppo di sette artisti, nell'ambito della XIV edizione di Segrete - Tracce di Memoria, rassegna curata da Virginia Monteverde, che aprirà i battenti oggi pomeriggio, 20 gennaio.

Anche Carrara sarà presente, grazie all'opera di Stefanie Oberneder, artista tedesca da tempo residente in città: la sua galleria, Estensioni, è un punto di riferimento importante, un luogo di incontro e di sperimentazione per tanti scultori, pittori, performers.Per la mostra genovese, Stefanie esporrà un'opera che ha richiesto una lunga gestazione per poter cogliere il significato della tragedia dell'Olocausto e, come l'artista riferisce sul suo profilo, ha cercato la consulenza e l'aiuto di Maria Mattei, nota ricercatrice e insegnante e da questo incontro, Stefanie ha espresso il suo pensiero in un piccolo uovo di marmo, simbolo della fertilità della donna, violata nei campi di concentramento: il titolo è "N. 25404", che sarebbe il numero che apparteneva a Giselle Perl, ginecologa ebrea, che ha incontrato tante donne ad Auschwitz e le ha aiutate ad abortire, a mani nude, senza attrezzi e senza igiene.

Ai piedi dell'opera, tremila biglietti vidimati a mano, che rappresentano le donne e i bimbi mai nati, per mano di Giselle, che ha risparmiato loro l'incontro inevitabile con il "Dottor Morte", Josef Mengele.Un'opera forte di impatto emotivo, fatta nella nostra pietra bianca, pura, preziosa,ma che vuole racchiudere un messaggio di speranza, perché c'è vita oltre l'orrore. La rassegna sarà visitabile fino al 6 febbraio.Per tutte le info pagina Facebook https://facebook.com/events/s/segrete-tracce-di-memoria-xiv-/318317896970031/