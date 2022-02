L’associazione Qulture incontra Vanni Santoni

L'evento



mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:53

Si terrà sabato 5 febbraio alle 17, presso la sala di rappresentanza del Comune di Carrara, l’evento che l’associazione Qulture ha organizzato con Vanni Santoni, nell’ambito del coinvolgente tour letterario che lo scrittore sta portando avanti nelle principali città italiane. Protagonista della presentazione, che sarà condotta da Luca Cristiano e Michela Rossi, sarà il nuovo romanzo La verità su tutto, appena uscito in libreria per Mondadori. La storia narrata ha per protagonista Cleopatra Mancini, una giovane donna dalla vita tranquilla e soddisfacente che, spinta dal senso di colpa per un suo gesto che ha causato sofferenza a un’altra donna, inizia un’indagine, via via sempre più urgente ed estrema, sul problema del male, e da lì quello del bene, della redenzione e della salvezza e che la porterà alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali presenti in Italia, dagli Hare Krishna ai Folletti, dagli Smeragdini ai frati di Zeitzé. Un’esplorazione che la allontana sempre di più dalla sua vita precedente, fino alla rottura di tutti i ponti e l’adesione a una piccola comunità sugli Appennini popolata da bizzarri personaggi. Al culmine del suo percorso, Cleo – che ormai si fa chiamare Shakti Devi – fonderà a sua volta una comunità spirituale e visionaria, destinata a diventare sempre più grande e potente e ad assumere contorni simili a quelli di una setta. Siddhartha dei giorni nostri o ciarlatana? Bugiarda o santa? Il confine è quanto mai sfumato.

Come ha scritto Nicola Lagioia, «sono anni che Vanni Santoni porta nella sua ricerca temi in apparenza lontani dalla nostra tradizione, ma che di fatto ne recuperano una parte importante e la avvicinano al futuro: esperienze mistiche, spiritualità, psichedelia in un mondo attraversato anche dalle controculture, dominato da alienazione e nuove tecnologie, dove però la via di fuga è a portata di mano se la sai riconoscere. Espiazione o illuminazione? La verità su tutto è la nuova tappa di questo viaggio verso il cuore del XXI secolo.»

L’ingresso nella sala del comune è libero, con mascherina fpp2 e super green pass.