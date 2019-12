Lunigiana



A Fivizzano il tradizionale concerto di Natale

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:37

Tutto è pronto a Fivizzano per il tradizionale concerto di Natale che andrà in scena domenica 22 dicembre alle ore 21.15 presso il Museo di San Giovanni a Fivizzano. Un incontro che la comunità fivizzanese aspetta con entusiasmo e che è divenuto un appuntamento entrato ormai nel calendario natalizio capace di attirare spettatori anche dai comuni vicini. Una serata che si preannuncia entusiasmante visti i curriculum degli artisti che si esibiranno, il soprano Maria Simona Cianchi, il tenore Davide Piaggio e l'Orchestra Tuscany Opera Ensemble diretta dal M° Andrea Rossi. Il programma prevede arie d'opera della tradizione italiana, canzoni popolari del Natale insieme alle più belle canzoni napoletane. Per l'occasione il Sindaco Gianluigi Giannetti formulerà gli auguri di Buon Natale e Felice anno a tutta la cittadinanza. Al termine del concerto sarà offerto un brindisi agli intervenuti. Informazioni e prenotazioni al numero 392-2124222 e-mail puccinioperaensemble@yahoo.it Biglietti in vendita presso il bar Ricci Piazza Medicea Fivizzano Tel.0585-92069". (Nella foto il Soprano Maria Simona Cianchi)