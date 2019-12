Lunigiana



Acqua Salata, storia di una tragedia del mare

mercoledì, 25 dicembre 2019, 11:39

di Mario Mariani

Un vecchio proverbio insegna inequivocabilmente che per quanto uno si alzi presto al mattino, il suo destino si alzerà sempre un'ora prima e così è successo nel lontano 31 ottobre 1989 quando il destino ha dato appuntamento al gruppo di amici Fabrizio Ghironi, Vittorio Lelli, Giancarlo Ghironi e Sauro Brignole al largo dell'Isola del Tino. I quattro, partiti da Mulazzo per una battuta di pesca, si sono trovati in pochi attimi a dover vivere una incredibile quanto terribile tragedia del mare.

Successe che un improvviso cambiamento meteo generò una serie di marosi che in modo repentino rovesciarono e affondarono la pilotina dei pescatori i quali ebbero giusto io tempo di lanciare una ciambella di salvataggio alla quale rimasero aggrappati per 30 lunghe ed interminabili ore. Giancarlo Ghironi e Sauro Brignole non sopravvissero al freddo, Fabrizio Ghironi e Vittorio Lelli vennero miracolosamente tratti in salvo dai soccorsi seppure in stato di assideramento.

Fabrizio Ghironi, oggi, a distanza di 30 anni, ha deciso di scrivere un libro nonostante in più occasioni rifiutò proposte allettanti da importanti tabloid e regie televisive, ma l'idea di vedere spettacolarizzare questa tragica sciagura lo ha sempre tenuto lontano da certe scelte.

Acqua Salata e buio era ciò che circondava quel gruppo di sventurati amici mentre il destino portava a termine il suo disegno. Acqua Salata è il libro della storia di Fabrizio, storia di un uomo che si è salvato pensando ai suoi figli e a sua moglie, percuotendo con i pugni le sue membra ormai assiderate dalla lunga permanenza in acqua, aggrappandosi all'amore per la sua famiglia come ad una solida tavola, sopravvivendo e trasformandosi in un uomo completamente diverso o rinato se meglio vogliamo dire.

Dopo quel giorno maturò una fede più profonda e riuscì a quantificare la potenza dell'amore e fu pervaso dalla saggezza di chi è stato strattonato violentemente dal destino. Dopo 30 anni i suoi amici più cari sono riusciti a persuadere Fabrizio a scrivere e in queste pagine troviamo tutto lo stato emozionale e il percorso interiore del quale è stata intrisa questa triste vicenda.

Sabato 28 dicembre nel Palazzo Comunale di Mulazzo, le autorità comunali e Fabrizio Ghironi renderanno di dominio pubblico questa incredibile quanto crudele storia con la presentazione del libro che si intitola Acqua Salata.