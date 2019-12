Lunigiana



“Auguri in… danza”, serata eccezionale a Bagnone anche per promuovere la prevenzione

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:08

Un grande evento dal titolo “Auguri in…danza” si terrà lunedì 30 dicembre con inizio alle 21 al teatro comunale “Quartieri” a Bagnone in Lunigiana (ingresso gratuito). E’ organizzato dalla locale amministrazione comunale d’intesa con la locale Confraternita di Misericordia e con il locale Gruppo donatori di sangue “Ugo Martinelli”. Una serata di grande divertimento , di piacevoli sorprese ma anche per promuovere la prevenzione del rischio cardio vascolare e malattie metaboliche attraverso il ….anche la danza, Il programma è molto…”nutrito” ed è di valenza regionale ed avrà anche alcune deliziose sorprese che gli organizzatori per il momento non vogliono svelare e d’altro canto è ovvio: insomma è tutta una sorpresa.

Questo nel dettaglio il programma: apertura con l’inno nazionale intonato dal tenore toscano Massimo Lucchetti unico in Italia ad avere intonato l’inno con la Banda Nazionale del Quirinale; a seguire il saluto del sindaco Carletto Marconi; di Antonio Ballestracci presidente della locale Confraternita di Misericordia, di Sergio Ballestracci: presidente nazionale dei donatori di sangue Fratres, di Gaia Ghinetti: assessore alla sanità e sociale del Comune Lunigianese. Subito dopo performance del Gruppo di ballo della prestigiosa Scuola di Lorna Wilkinson intervallate da esibizione del tenore Lucchetti con arie liriche e dal Maestro Pietro Faleni autore, tra l’altro, dell’immortale “Una rotonda sul mare”.

Seguirà anche un monologo dell’attore ed autore Fabio Cristiani. La regia è di Fernando Petroli; presenta Antonio Bertelloni affiancato da Serena Pagani. Il servizio sanitario è diretto dalla cav. Dottoressa Maria Laura Valcelli medico dell’emergenza-urgenza. La serata sarà registrata e successivamente trasmessa dall’emittente “Antenna 3”: ben visibile in Lunigiana tutta e Carrara sul canale 21; a Massa: canale: 23; a Montignoso: canale: VHF: 6 e su youtube.antenna3 in questo caso sarà in mondovisione. Una serata dunque con prestigiosi professionisti di carattere nazionale. Danza dicevamo con Lorna Wilkinson.

La scuola è nata nel 1973 ed è funzionante con presa d'atto del Ministero della Pubblica Istruzione ed ha scelto di dedicare con passione e professionalità l'alta qualificazione della sua organizzazione preparando, non solo quei talenti naturali disposti ad intraprendere la professione di ballerina o insegnate di danza ma anche tutti coloro che si avvicinano alla danza come amatori. Allievi della scuola sono risultati finalisti e vincitori di concorsi nazionali ed internazionali che hanno poi frequentato scuole prestigiose come la scuola di ballo della Scala di Milano, l'Accademia Vaganova (Kirov) di San Pietroburgo, il Royal Ballet School di Londra, il Canadian Ballet School di Toronto,l'Accademia di Danza Marika Besobrasova del Principato di Monaco, hanno trovato lavoro danzando professionalmente in compagnie italiane ed estere; altre allieve hanno intrapreso la strada dell'insegnamento ed oggi lavorano presso scuole italiane ed estere.

La disciplina della danza e' un completamento psico-fisico dell'educazione dei bambini. “Un corso di danza – dice Lorona Wilkinson - infatti, resta pur sempre un genere di attivita' fisica valida ed e' un momento di cultura e socializzazione per i bambini, in quanto li mette in contatto con coetanei, con la musica e con il proprio corpo. A danza i bambini devono conquistare la stima dei compagni, degli insegnati e del pubblico; e' una scuola di vita che in ogni caso vale la pena di essere vissuta”. Il tenore Massimo Lucchetti molto noto ha studiato canto con importanti nomi della lirica tra i quali il tenore Valiano Natali, il baritono Gino Bechi, il tenore Franco Corelli, il Maestro Angelo Bertacchi e da ultimo il grande tenore Angelo Lo Forese. La sua voce da tenore lirico spinto gli consente di affrontare opere di grande rilievo: Turandot, Puritani, Guglielmo Tel, Favorita ed altri, che gli permettono di registrare consensi positivi nelle sue performance. I molti impegni lo vedono impegnato in importanti teatri europei. Moltissimi i premi: a Lodi, per esempio, è primo in un concorso internazionale di lirica ed è l’unico al mondo ad aver avuto l’onore di cantare l’inno nazionale con la Banda Nazionale del Quirinale .

Nel 2010 su espressa richiesta della polizia di stato ha cantato per il 50° anniversario delle Donne in polizia. Data la tipologia di tenore, la sua carriera s'impronta, da subito, affrontando opere di grande rilievo che gli permettono di registrare consensi positivi in chi lo ascolta. Grazie all’intensa attività collabora abitualmente con moltissimi teatri italiani ed alcuni stranieri. Fabio Cristiani è un attore e autore notissimo in Italia ; recita da 30 anni . Tra gli ultimi suoi lavori teatrali : “Il berretto a sonagli” di Prandello; “Io l’erede di Eduardo”; “Erano tutti figli miei” di Miller; “La cena dei cretini” di Veber; “La divina odissea degli sposi”. Molte le sue produzioni da autore che presenze sia cinematografiche che di cortometraggio.

Fernando Petroli è un regista apprezzatissimo con un curriculum lungo…diversi …kilometri, così riferiscono molti che lo conoscono bene! Basti dire che ha ben 60 anni di attività ed altrettanti di regia in commedie in lingua e musicali, operette, spettacoli vari di un certo peso. Attore in film e cortometraggi presta la voce soprattutto a documenti storici . Attualmente è impegnato nella messa in scena dell’operetta di Lombardo e Petri “l’isola verde”con la compagnia teatrale “Sognando”. Infine il maestro Pietro Faleni musicista e compositore autore di moltissime canzoni di successo anche internazionale ; tra alcune settimane parteciperà ad una trasmissione a Sinigallia su Rai 1 dedicata a Fred Bongusto. E che dire del presentatore Antonio Bertelloni? E’ come si suol dire doc e da anni presenta serate e serate e spettacoli di vario “spessore”. Eccezionalmente sarà affiancato da Serena Pagani di Bagnone.

Dunque una serata tutta da non perdere