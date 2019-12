Lunigiana



Aveva con sé 80 grammi di cocaina, arrestato marocchino

domenica, 29 dicembre 2019, 12:55

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre i carabinieri delle stazioni di Monzone, Fivizzano e Casola Lunigiana hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero, J. M. marocchino e regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso della droga suddivisa in dosi.

I MILITARI DELL’ ARMA, ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI ALCUNI CITTADINI, HANNO TENUTO SOTTO CONTROLLO ALCUNE AREE DEI COMUNI DI MONZONE, FIVIZZANO E CASOLA FREQUENTATE DA PREGIUDICATI E SONO RIUSCITI A LOCALIZZARE IL LUOGO OVE LO STRANIERO AVEVA OCCULTATO LE DOSI DI STUPEFACENTE.

I MILITARI, INDIVIDUATO IL NASCONDIGLIO RICAVATO ALL’INTERNO DI UN MURO SITUATO IN APERTA CAMPAGNA DEL COMUNE DI MONZONE, HANNO SVOLTO UN INCESSANTE E METICOLOSO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE DELL’AREA AL FINE DI SORPRENDERE IL SOGGETTO NELL’ATTO DI CELARE O RECUPARERE LO STUPEFACENTE.

QUANDO IL MARICCHINO SI E’ AVVICINATO AL NASCONDIGLIO PER PRELEVARE LA SOSTANZA, PROBABILMENTE DESTINATO AD ACQUIRENTI DELLA LUNIGIANA, I MILITARI, CAPEGGIATI DAL COMANDANTE DELLA STAZIONE DI MONZONE, HANNO SUBITO BLOCCATO L’UOMO ED HANNO PROCEDUTO ALLA SUA PERQUISIZIONE, TROVANDOLO IN POSSESSO DELLA COCAINA E DELLA SOMMA DI 375, 00 € (IN BANCONOTE DI VARIO TAGLIO) PROVENTO DELL’ATTIVITÀ DI SPACCIO, TUTTO POSTO SOTTO SEQUESTRO.

L’ UOMO, QUINDI, È STATO DICHIARATO IN ARRESTO E, SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (P.M. DR.SSA A. CONFORTI) È STATO TRATTENUTO PRESSO LE CAMERE DI SICUREZZA DELL’ARMA IN ATTESA DELL’UDIENZA DI CONVALIDA, TENUTASI NELLA STESSA GIORNATA DEL 28 DIC. PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA.

DURANTE L’UDIENZA, L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, VALUTATI GLI ELEMENTI DI PROVA A CARICO DELL’IMPUTATO, HA CONVALIDATO L’ARRESTO APPLICANDO A CARICO DELLO STANIERO LA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI PRESSO L’ABITAZIONE DI RESIDENZA SITUATA IN FIVIZZANO.

LE INDAGINI CONDOTTE DAI MILITARI DELLE TRE STAZIONI CONSEGUENTI ALL’ARRESTO DEL MAROCCHINO PROSEGUIRANNO PER RICOSTRUIRE L’EVENTUALE “FITTA RETE DI SPACCIO” GESTITA DALL’ARRESTATO.

IL SEQUESTRO EFFETTUATO DAI MILITARI DELL’ ARMA DI BEN 80 GR. DI COCAINA E’ SICURAMENTE IL PIU’ INGENTE REALIZZATO NEGLI ULTIMI ANNI.