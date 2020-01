Alpinismo lento, generazioni a confronto

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 25 gennaio 2020, 18:06

Cinque ore di discussione appassionata e intensa. Sette tavoli tematici affollatissimi per favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità, una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:27

Si sono concluse positivamente ieri sera, intorno alle 23, le ricerche di un uomo di 79 anni disperso nel comprensorio di Villafranca in Lunigiana

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:29

Immediate sono partite le ricerche coordinate dai vigili del fuoco del Comando di Massa Carrara. Sul posto è arrivato anche il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il personale del nucleo cinofili proveniente dai comandi di Prato e Siena

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:47

A Massa Carrara sono 144 aziende under 35 (+27%). L'incontro è in programma lunedì 27 gennaio ad Aulla

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:30

Favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità è una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:00

Nell’incontro di Pontremoli, oltre alla questione della carenza di professionisti ospedalieri, una problematica comunque di carattere nazionale, si è discusso anche di medici di famiglia