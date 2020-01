Anziano disperso nei boschi di Villafranca

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:47

A Massa Carrara sono 144 aziende under 35 (+27%). L'incontro è in programma lunedì 27 gennaio ad Aulla

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:30

Favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte in materia di sanità è una delle ragioni per cui sono nate le Società della Salute in Toscana

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:00

Nell’incontro di Pontremoli, oltre alla questione della carenza di professionisti ospedalieri, una problematica comunque di carattere nazionale, si è discusso anche di medici di famiglia

sabato, 18 gennaio 2020, 13:49

Sono 170 le opere pubbliche individuate da Legambiente per fare aprire i cantieri e rilanciare investimenti e occupazione

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:47

Inaugurato oggi il nuovo centro socio-sanitario collocato all'interno del "centro Palomar" a Caniparola di Fosdinovo, una struttura all’avanguardia e rispondente a tutti i criteri antisismici e di accreditamento

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:32

Tre appuntamenti attendono la parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo di Licciana, tra sabato 18 e domenica 19 gennaio. E tutti inseriti nella cornice dell’imminente trasferimento del parroco don Stefano Lagomarsini