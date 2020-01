Cacciatori di tramonti

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 2 gennaio 2020, 18:33

Tutto pronto a Fivizzano per l'inaugurazione ufficiale dei nuovi ambulatori medici della farmacia comunale di Nausicaa Spa in piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di tre nuovi studi medico-specialistici dotati di sale d'attesa, servizi igienici e montascale elettrico che aumenteranno l'offerta di servizi di qualità per i cittadini

giovedì, 2 gennaio 2020, 08:59

Chiamare successo la serata evento dal titolo “Auguri in…danza” che, come annunciato, si è tenuta lunedì 30 dicembre al teatro comunale “Quartieri” a Bagnone in Lunigiana è pochissimo, chiamarla successone è poco, la “parola giusta” è standing ovation

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:21

Il 4 gennaio alle 17, presso il centro didattico di Sorano - Filattiera, nei pressi della Pieve di Sorano, si terrà la proiezione gratuita di Terra di Lunigiana - il Viaggio. Al termine della proiezione, circa 20 minuti, per chi vorrà una discussione libera sullo stato di fatto e le...

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:00

Anche in Lunigiana dove la popolazione “anziana” non è poca importantissimo sensibilizzare sull’osteoporosi. Grande attesa quindi per la serata al teatro comunale “Quartieri” a Bagnone in Lunigiana (ingresso gratuito) “Auguri in…danza” che si tiene stasera lunedì 30 dicembre con inizio ore 21

lunedì, 30 dicembre 2020, 08:57

L'Epifania ad Equi Terme torna e regalalre suggestioni uniche che solo il pittoresco borgo e le sue grotte sanno offrire

domenica, 29 dicembre 2019, 12:55

I carabinieri delle stazioni di Monzone, Fivizzano e Casola Lunigiana hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero, J. M. marocchino e regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso della droga suddivisa in dosi