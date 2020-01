Lunigiana



Casa distrutta dal fuoco: salvi per miracolo due coniugi inglesi residenti a Licciana

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:10

Hanno perso tutto nell’incendio scoppiato due sere fa nella loro abitazione a Pontebosio, nel comune di Licciana Nardi. Una coppia di coniugi inglesi, originari della Cornovaglia, da anni residenti in Lunigiana, è rimasta solo con quel che aveva indosso al momento in cui si è accorta dell’avanzare delle fiamme: una camicia da notte per lei, e pantaloni e giacca per lui. Così i due coniugi settantreenni sono stati trovati dai vigili del Fuoco di Aulla che loro stessi avevano chiamato verso la mezzanotte del primo gennaio quando, per fortuna, si erano accorti che il tetto della loro casa stava bruciando.



L’incendio si è sviluppato nel sottotetto della casa che è riscaldata da una stufa a legna ma le cause non sono ancora state chiarite e non sembrerebbero imputabili alla canna fumaria della stufa. E’ stata la donna, poco prima di coricarsi, ad insospettirsi per i rumori scoppiettanti del fuoco che sentiva provenire dal tetto e questo è bastato a dare l’allarme e a salvare loro la vita. La casa è stata rapidamente avvolta dalle fiamme e il tetto è crollato. La coppia di inglesi aveva già subito un incendio in quella abitazione che è isolata dal paese ma senza conseguenze così disastrose.