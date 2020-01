Lunigiana



Le aziende protagoniste di Dolce&Farina2020

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:00

Dolce&Farina, è il quarto contest, cioè una gara tra i produttori di farina di castagne della Riserva di Biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano. E' un 'Laboratorio gastronomico d'Appennino' con proposte culinarie. Sarà sicuramente un'occasione speciale, sia per le aziende partecipanti, sia per un pubblico sempre più attento alle produzioni di qualità. Sono molti, infatti, gli operatori che hanno aderito alla manifestazione che si terrà sabato 18 gennaio ore 17.00 al Passo del Cerreto, presso il Ristorante Giannarelli, Centro visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Molti produttori di farina di castagne, realizzata con metodo tradizionale, espressione dei quattro versanti del crinale Tosco Emiliano, saranno presenti per contendersi un titolo che, sicuramente è simbolico, ma che diventa un'occasione per rafforzare la rete di sinergie e collaborazioni anche del progetto Upvivium Biosfera Gastronomica Menù a Km 0.



Il contest inizierà con l'analisi sensoriale del prodotto delle aziende partecipanti da parte di una giuria di esperti del territorio e non, che vede tra gli altri:

Rolando Paganini - Accademia Cucina Italiana , ex Alberghiero Bagnone

Doris Corsini: Coordinatore rivista Apenninus

Domenico Micheli - Rappresentante della Comunità della farina di castagne

Mignani Giuseppe- Esperto della battitura delle castagne

Marco Cavellini - Fiduciario Slow Food LuniApuana

Andrea Fabbri - Prof Università Parma Scienze Gastronomiche

Si proseguirà, quindi, con la degustazione di diversi piatti a base di farine di castagne prodotte delle aziende in competizione, e realizzati dagli Chef Damato del Caffè Arti e Mestieri di Reggio Emilia

Un vero percorso della Riserva di Biosfera fatto di piccoli assaggi che sanno esaltare il prodotto di base mixando tradizione e innovazione.

La degustazione dei piatti è gratuita

Parteciperanno all'evento :

La Comunità Sloow Food con il Panigaccio di Podenzana

I pattonari di Agnino

La Comunità Sloow food di Guinadi con la cottura nel testo

La Compagnia del Guiterno con la filiera della castagna

L'Associazione Castanicoltori Garfagnana

La Comunità Slow Food Farina di Castagne Appennino tosco emiliano

A sfidarsi il titolo iridato di "produttore dell'anno" ci sono 22 aziende dai quattro versanti del Parco Nazionale:

Garfagnana

Rossi Alfredo , Ass Castanicoltori Garfagnana , Castelnuovo Garfagnana

Fabio Pozzatella , Ass Castanicoltori Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana

Martinelli Laura , Ass. Castanicoltori Garfagnana , Villa Collemandina

Az. Agricola Semplice Il mulino , Ass. Castanicoltori Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana

Agriturismo Il Grillo , Garfagnana , Sillano Giuncugnano

Agriturismo La Lupaia, Garfagnana , Villa Collemandina

Appennino Parmense

Azienda Agrituristica all'Antica dogana , Bosco , Corniglio

Zanmarchi Riccardo , Casarola , Monchio delle Corti

Quintavalla Mario , Montebello , Corniglio

Valenti Claudio , Beduzzo , Corniglio

Appennino Reggiano:

I briganti di Cerreto , Ventasso

Zanicchi Roberto , Ventasso

Vallisnera Corte di Vallisnera Ventasso

Altimonti, Civago , Villa Minozzo

Az.Agricola Varo di Sara Laberenti, Valestra , Carpineti

Lunigiana:

Az. Agricola La bukolica, Fivizzano

Dino Furletti , Sassalbo Fivizzano

Giannarelli Venturo , Sassalbo Fivizzano

Michele Ricci , Comano

Sergio Malatesta , Bagnone

Agriturismo Mulino Moscatelli, Filattiera

Salvetti Franca, Regnano Casola Lunigiana