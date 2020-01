Lunigiana



"No alla chiusura della biglietteria delle stazioni ferroviarie di Pontremoli ed Aulla durante i fine settimana"

martedì, 14 gennaio 2020, 15:34

In seguito alla decisione di Trenitalia di chiudere la biglietteria durante i fine settimana, il Sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini e quello di Aulla Roberto Valettini, hanno deciso di muovere una comune protesta. Pertanto, è stato richiesto l'intervento dell'Assessore della Regione Toscana con delega alle infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti Vincenzo Ceccarelli e del Direttore della Divisione Trasporto Regionale Toscana di Trenitalia Gianluca Scarpellini, al fine di garantire ai cittadini un servizio preciso e puntuale.

Le amministrazioni hanno prontamente protestato, sottolineando come tale disservizio rappresenti una grave penalizzazione per gli utenti del territorio e per i numerosi turisti.

Ciò che i sindaci denunciano a gran voce è il mancato confronto con le amministrazioni, con le organizzazioni sindacali, oltre ad un'assente comunicazione con i cittadini locali.

Viene ribadito: "Si tratta anche di violazioni di accordi a suo tempo definiti, tra Trenitalia e Regione, con i quali era ed è garantita l'apertura delle biglietterie sette giorni su sette."

Entrambe le amministrazioni, sono d'accordo sul fatto che se la chiusura della biglietteria fosse imputabile ad una carenza di personale, si potrebbe trovare una soluzione: "Da tempo ci sono domande di diversi dipendenti/operatori Trenitalia residenti in Lunigiana ma da anni collocati altrove. Collocarli presso le biglietterie di Pontremoli ed Aulla, permetterebbe loro di rientrare nel proprio territorio (invece che pianificare magari il trasferimento della propria famiglia) e risolverebbe la carenza di servizio verso l'utenza".

I sindaci richiedono, ai vertici di Regione e Trenitalia, un intervento urgente ed eventualmente un incontro per approfondire le tematiche.