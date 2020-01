Lunigiana



Poesia e Alpinismo Lento: il ricordo dell’artista Paolo Annibale Tonelli

martedì, 14 gennaio 2020, 16:23

L’ultimo battito, come il titolo di una sua celebre poesia, è l’attività voluta dall’alpinista Mara Giusti, testimonial italiana della Montagnaterapia, per ricordare l’amico lunigianese, poeta ed alpinista Paolo Annibale Tonelli. Tante volte, dall’incontro avvenuto una notte, durante un attraversamento Appenninico in prossimità della vetta del Marmagna, insieme a Giuliano Guerri, presidente dell’associazione dell’alpinismo lento, avevano salito montagne e camminato insieme in tanti territori italiani. Così nei giorni scorsi, una rappresentanza dell’associazione Mangia Trekking, proveniente da Massa Carrara, Reggio Emilia, Parma e La Spezia si è ritrovata a Sassalbo per una significativa attività sportivo-culturale sull’antica via dei Lombardi ( 860 d.C. ) Tra loro, nella giornata dedicata a Paolo Tonelli, con la mente rivolta ad un recente passato trascorso tra l’Appennino e le Alpi Apuane, insieme ad alcuni amici, vi erano anche Gabriele Morini, la guida alpina reggiana del Mangia Trekking, l’alpinista parmense Gabriella Sanviti, premiata con la stella alpina d’argento da Mario Merelli, che fu uno dei più importanti alpinisti italiani, ed il lunigianese Otello Galeazzi, compagno di Paolo in tante attività alpinistiche. Insieme gli amici convenuti a Sassalbo, hanno trascorso la giornata completando un percorso ad anello sulla dorsale appenninica, un itinerario che ultimamente era spesso “nelle corde” dell’associato poeta fivizzanese. Così la sera, nel salutarsi gli amici del Mangia Trekking hanno avuto la consapevolezza di aver degnamente ricordato l’amico, amante dell’Appennino e delle Alpi Apuane, un valido rappresentante del territorio, una concreta espressione del turismo sportivo-culturale in Lunigiana. Un alpinista lento che ha continuato a camminare e vivere con la testa per aria, ma guardando lontano e nel profondo, fino all’ultimo battito.