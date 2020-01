Lunigiana



Presentata la 5^ edizione della "Corri il Cammino delle Maestà” a Montereggio di Mulazzo

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:22

“Una vera e propria occasione per coniugare sport e promozione del territorio”: è questo uno degli aspetti più importanti sottolineati, dal presidente della Pro Loco Sandro Fogola, nella conferenza stampa di presentazione del 5^ ed.° Corri il Cammino delle Maestà” che si svolgerà a Montereggio di Mulazzo (MS) il prossimo 8 agosto.

Si tratta di una gare più impegnative della 34^ edizione del circuito Corrilunigiana 2020 memorial Franco Codeluppi. Un percorso impegnativo che darà modo agli atleti di confrontarsi con se stessi e di conoscere un territorio ricco di bellezza e biodiversità.

La “Corri il Cammino delle Maestà” si svilupperà sul collaudato percorso di Km 11,8, preparato dai volontari della Pro Loco di Montereggio coordinati, come consuetudine, da Carlo Antoniotti. Partenza da Montereggio in un susseguirsi di asfalto e sterrato, con un dislivello di circa 350 m, si raggiungerà le pendici del Monte Carbone, per poi proseguire sino alla località Crocetta, dove sarà posto un traguardo volante di metà percorso, ai piedi della Madonna del Monte, il più antico Santuario della Lunigiana. Poi giù sino all’arrivo all’ombra dei verdi castagni della Lunigiana.

L’organizzazione ha voluto ringraziare, anticipatamente, gli sponsor che hanno già riconfermato il loro appoggio all’evento e tutti i volontari impegnati dietro le quinte che rappresentano la spina dorsale di questo evento. Per informazioni montereggio.eu@gmail.com.