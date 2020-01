Lunigiana



Processo ai carabinieri della Lunigiana, si va avanti tra le polemiche

venerdì, 31 gennaio 2020, 20:08

di vinicia tesconi

Voce che si affievolisce fino a perdersi del tutto; sopracciglia che si alzano sopra gli occhiali in continuazione a ribadire uno stupore involontario e privo di motivazione e una sostanziale variazione sul tema del “ Non ricordo, non so…dovrei poter consultare appunti, registri, brogliacci, documenti…” : questa è stata, in sostanza, la testimonianza del tenente Antonio Mundo, durante il controinterrogatorio della difesa nel processo ai carabinieri della Lunigiana nell’udienza che si è tenuta stamani nel tribunale di Massa.



Il processo che vede alla sbarra ventisei imputati, tutti militari dell’Arma, accusati di ben 188 capi di imputazione che, solo in minima parte fanno riferimento a presunte violenze commesse dai carabinieri nei confronti di soggetti, pluripregiudicati, tratti in arresto. Sul banco dei testimoni, ancora, come nell’ultima udienza, il tenente dei carabinieri Antonio Mundo, capo della polizia giudiziaria che ha guidato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessia Iacopini, sui suoi colleghi operativi in Lunigiana. L’udienza di stamani prevedeva i controinterrogatori degli avvocati della difesa dopo la molto discussa testimonianza rilasciata nell’udienza precedente quando è stato interrogato dalla stessa Iacopini. Un interrogatorio quanto mai insolito, che ha aperto una pesante scia polemica ripresa anche nella giornata di oggi: Mundo era salito, infatti, sul banco dei testimoni portandosi dietro un enorme faldone di documenti, presentandoli come supporto per la memoria. La richiesta delle difese di visionare il faldone aveva fatto partire una sceneggiata tesa ad evitare che alcune parti dello stesso venissero visionate dagli avvocati della difesa. Una situazione anomala per un’aula di tribunale che aveva fatto indignare le difese decise a chiarire l’entità dei documenti usati dal testimone dell’accusa e che aveva portato all’ordinanza emessa dalla presidente Valentina Prudente, che aveva riconosciuto agli avvocati di interrogare il teste anche in merito alla documentazione del faldone misterioso.

L’udienza di stamani si è dunque aperta con l’interrogatorio dell’avvocato Roberto Iacopetti, legale del carabiniere Matteo Sais, che ha, a più riprese tentato di tornare sul tema “ faldone” fino ad essere stoppato dal giudice Antonella Basilone, che ha accolto tutte le obiezioni fatte dal pubblico ministero e poi ha addirittura revocato l’ordinanza vietando alla difesa di fare domande sul faldone del tenente Mundo.

L’avvocato Iacopetti ci ha fatto un riepilogo dell’intera vicenda: “Appena iniziato l’interrogatorio dell’accusa, alla domanda che gli chiedeva di descrivere la struttura sul territorio provinciale dei carabinieri, il tenente Mundo ha subito chiesto di poter attingere a materiale che si era portato da casa come supporto della memoria. Questo la dice lunga su come è stata impostata questa testimonianza perché non esiste che un carabiniere abbia bisogno del supporto della memoria per indicare l’organigramma della caserma in cui presta servizio, tenendo conto anche che ha 25 anni di servizio sulle spalle quindi deve conoscere perfettamente la suddivisioni in comparti dell’Arma. Questo ha dato poi il la a tutta la sua deposizione. Mundo aveva con sé, durante l’interrogatorio della dottoressa Iacopini, un faldone alto 35 centimetri contenente circa duemila documenti dal quale attingeva man mano che procedevano le domande. “

L’avvocato Iacopetti ci ha spiegato che il codice di procedura penale consente al teste di consultare come supporto della memoria atti di sua firma, atti alla cui redazione abbia partecipato, anche se non vi è la sua firma ma la cui presenza alla stesura sia registrata sugli atti stessi e appunti propri. Non ma può usare atti che non hanno nulla a che fare con la sua persona. “ Il problema che si è presentato in udienza è stato quello di capire, di volta in volta, cosa stesse consultando il tenente Mundo per dare le risposte alla dottoressa Iacopini, perché questo avrebbe richiesto un pellegrinaggio continuo delle difese che alternativamente o anche complessivamente venivano interessate da ciò che riferiva il tenente, creando una situazione di notevole difficoltà. Per questo abbiamo chiesto al giudice il permesso di visionare l’intero faldone in quanto sicuramente significativo dal momento che il tenente aveva deciso di portarlo fin sul banco dei testimoni. La nostra richiesta è stata accolta dal giudice Basilone che con un’ordinanza sospese il processo per quaranta minuti e ci concesse di esaminare il faldone ma quando abbiamo cominciato a scorrere i documenti il teste ci ha impedito di accedere a una parte di questi opponendosi in maniera strenua, peraltro sostenuto in ciò dalla dottoressa Iacopini. Quando abbiamo fatto presente al giudice questa situazione è scoppiato letteralmente un parapiglia con il pubblico ministero che ha cominciato a parlare di metodi inquisitori e di perquisizione e con il testimone ostinato ad occultare parte dei documenti che lui stesso aveva portato come supporto alla memoria. Un secondo intervento del giudice ha concesso al tenente Mundo di scegliere quali documenti usare come supporto alla memoria e quali scartare così per oltre due ore, quasi tutti gli avvocati della difesa hanno dovuto assistere alla scena del tenente che selezionava i fogli del faldone, staccandoli a volte da plichi facenti parte di un unico documento e che addirittura strappava parti fogli per non renderli interamente leggibili. “

L’avvocato Iacopetti ha spiegato che, a suo parere, non si tratta di una procedura corretta perché se si portano documenti sul banco dei testimoni non si può decidere, quando la difesa chiede di esibirli che una parte di questi deve essere occultata ma soprattutto ha fatto notare che tra la parte di documenti che il tenente Mundo ha messo nella parte visibile del suo faldone a supporto della memoria c’erano anche molti documenti che non rientrano nella tipologia permessa dalla legge: verbali di sommaria informazione assunta da altri e non da lui, trascrizioni di intercettazioni telefoniche fatte dal perito incaricato dal giudice d’udienza preliminare cioè atti del fascicolo del dibattimento che non potrebbe avere pur essendo un ufficiale di polizia giudiziaria.

La revoca della possibilità di interrogare il teste in merito al contenuto del faldone è dunque risultata incomprensibile per l’avvocato Iacopetti: “ Trovo inaccettabile che non mi venga data la possibilità di provare, tramite le dichiarazioni del teste, a chiarire quale tipologia di documenti ha consultato. Dichiarare inammissibile la domanda al teste in cui chiedevo che tipo di documenti avesse usato per il supporto della memoria rappresenta la linea seguita oggi dalla presidente che è in contrasto con quanto stabilito dalla precedente presidente Valentina Prudente.”

L’avvocato Iacopetti ha anche sottolineato di aver dovuto, nel corso del controinterrogatorio del tenente Mundo, segnalare il fatto che il teste era impegnato a leggere e digitare messaggi sul cellulare tanto che il giudice ha imposto al tenente Mundo di mettere via il telefono.