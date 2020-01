Lunigiana



Un Cechov contemporaneo al Teatro Quartieri di Bagnone

martedì, 14 gennaio 2020, 11:24

Il testo giovanile di Anton Cechov – Platonov – arriva al Teatro Ferdinando Quartieri di Bagnone nella messinscena accattivante e poetica della compagnia Il Mulino di Amleto. Martedì 21 gennaio (ore 21, e anche in matinée per le scuole) l’attore di teatro e cinema Michele Sinisi incarna sulla scena questo inedito Don Giovanni, protagonista di tre amori paralleli, che Cechov scrisse quando aveva appena 21 anni.

Dopo il rifiuto del teatro Malyj di San Pietroburgo del 1880, il manoscritto fu distrutto, e solo dopo la morte del drammaturgo, sua sorella riuscì a ritrovare la prima stesura dell’opera, che giunse così alle stampe. Un testo incompleto, privo di titolo e con moltissimi personaggi, che già contiene molte delle tematiche centrali dei suoi testi più noti.

Ora, il regista della compagnia, Marco Lorenzi firma, insieme a Lorenzo De Iacovo una riscrittura in linea con la poetica del gruppo, il cui motto è di “Affrontare i classici come fossero contemporanei e i contemporanei come fossero classici”. Lo spettacolo – premiato fra le migliori novità da alcune riviste specialistiche – disegna un meraviglioso affresco incompiuto dell’animo umano e coglie i più profondi meccanismi della vita. In scena, un solido gruppo di attori, accompagnati da un’accattivante colonna sonora, che assume un ruolo centrale nello spettacolo. In una scenografia suggestiva, capace di evocare, con una grande vetrata al centro del palco, tutti gli spazi della vicenda, la rappresentazione de Il Mulino di Amleto porta il pubblico a sentirsi parte della narrazione.

A seguire, sabato 15 febbraio, PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI, tratto dall’omonima opera di Giuseppe Patroni Griffi. Tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo, ancora attualissima nella sua geniale spudoratezza. Marisa Laurito interpreta il ruolo scritto per Pupella Maggio, affiancata da un cast importante, nel racconto della Napoli dei dimenticati, durante una travagliata e incredibile notte di Capodanno.