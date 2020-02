Lunigiana



Anche le sardine mobilitate per la protesta sulla sanità in Lunigiana

venerdì, 14 febbraio 2020, 21:42

di vinicia tesconi

Staffetta nazionale con 6 mila sardine a Fivizzano per dare un contributo alla discussione sul tema della sanità lunigianese. "Abbiamo nuotato nelle piazze di Firenze, Siena, Massa, Pistoia e ora siamo pronte a muoverci strette strette in direzione ostinata e contraria, in terre solo apparentemente lontane dal mare. Torniamo in mare aperto, torniamo nelle nostre piazze. Sabato 15 febbraio, dalle 19 in poi, saremo a Fivizzano. Ci saremo per parlare di sanità e dell'ospedale che è un argomento importante per la comunità. Ci sarà anche Tina, la sardina di stoffa gigante cucita per l'evento di piazza San Giovanni a Roma, in omaggio alla partigiana e sindacalista Tina Costa".

Dunque, le sardine approdano a Fivizzano accompagnate da Tina, che verrà srotolata in piazza. "Per riconoscerci, per unirci, per tenerci per mano coniugando valori e orizzonti di libertà e giustizia sociale – aggiungono le sardine di Massa Carrara, capitanate da Daniele Tarantino e Valeria Aurino - per noi è importante garantire un presidio ospedaliero in loco e aprire una discussione interamente dedicata alle problematiche che riguardano l'ospedale cittadino e la sanità lunigianese in generale. E' risaputo che nelle aree marginali i servizi al cittadino, in particolare la sanità, siano in sofferenza. Ma sulla salute dei cittadini non si scherza e la popolazione lunigianese merita maggiore attenzione e, soprattutto, il diritto di usufruire di servizi efficienti".