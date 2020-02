Botteghe della Salute, bando per la selezione di 16 giovani da impiegare in Lunigiana

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:50

Ventisette tra ristoranti, alberghi e rifugi delle Apuane in gara per il "Pasto a km zero", il concorso organizzato dal Parco delle Alpi Apuane per promuovere i prodotti tipici della filiera corta

martedì, 18 febbraio 2020, 09:15

Nei giorni scorsi l’associazione Mangia Trekking, ha sviluppato un’attività di alpinismo lento a Vinca, uno dei luoghi storico-culturali simbolo delle Alpi Apuane. L’iniziativa, per richiamare l’attenzione verso la vera emergenza dei territori di montagna

sabato, 15 febbraio 2020, 13:03

A conferma che l’Appennino tosco emiliano e le Alpi Apuane siano una interessante palestra di montagna, fa da esempio l’esperienza del tenente di artiglieria controarea Ivan Tosato , il quale nei giorni scorsi, ha finalmente potuto realizzare una propria passione

venerdì, 14 febbraio 2020, 22:36

Insieme al presidente del Consiglio regionale candidato della coalzione del centrosinistra era presenta anche il consigliere del territorio Giacomo Bugliani

venerdì, 14 febbraio 2020, 21:42

Staffetta nazionale con 6 mila sardine a Fivizzano per dare un contributo alla discussione sul tema della sanità lunigianese

venerdì, 14 febbraio 2020, 12:02

Con determinazione dirigenziale n. 8 del 5 febbraio 2020 il Parco delle Alpi Apuane ha deliberato la concessione di contributi finalizzati ad interventi materiali sul patrimonio storico-culturale presente nell'area protetta