Lunigiana



Cella (Lega): "Sindaco di Fivizzano disinformato, in special modo sulla sanità"

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:33

"Comprendo che il Sindaco di Fivizzano si sia insediato da poco in comune, ma quantomeno prima di parlare si informi.". Inizia così la dura replica del segretario provinciale della Lega Andrea Cella, alle parole del sindaco Giannetti contro il partito di Matteo Salvini. Cella continua: "La Lega da sempre si occupa delle tematiche territoriali di Fivizzano e ha contribuito per esempio alle raccolte firme a difesa del presidio ospedaliero, lì sì che Giannetti non s'e' nè visto nè sentito. Le firme sono state poi portate direttamente in Regione dal comitato promotore. Abbiamo anche prodotto atti in consiglio regionale, come ad esempio l'interrogazione sulla chiusura del reparto di pneumologia. Insomma, il Sindaco s'informi prima di dire cose a caso. E magari impari a organizzare le manifestazioni come la fiaccolata prevista il 15 febbraio: smentisco che, come dice, siano stati inviati inviti preventivi alle istituzioni, partiti politici, comitati e associazioni civiche: la sola comunicazione pervenuta ieri riguarda la decisione già presa di sfilare assieme alle sardine. Un pò come dire, "io e le sardine faremo questo evento, se volete venire..." eh no, così proprio non si fa se si sta cercando la massima condivisione e partecipazione all'evento."