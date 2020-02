Controlli sullo scuolabus, rinvenuti hashish e marijuana

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:22

Nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto “Tra i Parchi del mare e delle montagne”, l’associazione Mangia Trekking, in collaborazione con gli enti, ha sviluppato una due giorni di cammino per proporre immagini capaci di esprimere e sintetizzare la bellezza dei territori e delle coste che si affacciano e toccano il...

martedì, 11 febbraio 2020, 19:53

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, interviene per commentare la convocazione di un consiglio comunale della durata di tre giorni a Fivizzano

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:33

"Comprendo che il Sindaco di Fivizzano si sia insediato da poco in comune, ma quantomeno prima di parlare si informi.". Inizia così la dura replica del segretario provinciale della Lega Andrea Cella, alle parole del sindaco Giannetti contro il partito di Matteo Salvini

martedì, 4 febbraio 2020, 18:53

Hanno approvato ed applaudito la decisione del consiglio comunale di Fivizzano di promuovere una mobilitazione delle istituzioni locali e della popolazione per difendere le strutture sanitarie site in Lunigiana e per esigere un livello decoroso ed efficiente di assistenza per le zone montane e periferiche

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:21

In scena personaggi delle categorie sociali più disparate – dal proletariato alla borghesia, dalla prostituta all’artista – che restituiscono lo squarcio di un non luogo in cui si discute del mondo, degli esseri umani, del sesso e della razza

venerdì, 31 gennaio 2020, 20:08

Sul banco dei testimoni, ancora, come nell’ultima udienza, il tenente dei carabinieri Antonio Mundo, capo della polizia giudiziaria che ha guidato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Alessia Iacopini, sui suoi colleghi operativi in Lunigiana