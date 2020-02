Lunigiana



Crisi di giunta a Licciana Nardi: le dichiarazioni di Michela Carlotti

lunedì, 24 febbraio 2020, 09:04

Michela Carlotti, ex reggente del comune di Licciana Nardi, esprime le sue considerazioni sulle vicende che hanno portato al sollevamento dalla carica di vicesindaco di Germi.

“Arrivano le conferme di quanto ho detto un anno fa abbandonando la politica liccianese” esordisce in comunicato stampa Carlotti. “La mia critica - prosegue - resta circoscritta ai protagonisti che a maggio scorso hanno interrotto il bel progetto politico a cui io stessa avevo aderito nel 2017: Martelloni, Germi e Tognini.”.

“Mentre ero in sommessa reggenza del Comune di Licciana Nardi - aggiunge - non mi sono accorta che Martelloni lavorava alla sua autocandidatura. Per convincere gli altri ad appoggiarlo, ha fatto di tutto e promesso evidentemente le stesse cariche. Quando l’ho scoperto, ho deciso di abbandonare la politica”.

“Tutto ciò - prosegue - è la conferma dei personalismi che li hanno spinti a tramare alle mie spalle ed anche di un modo autoreferenziale di lavorare: Martelloni si comporta come un uomo da Prima Repubblica che non ha nemmeno pudore a parlare di accordi di spartizione delle cariche. Infatti, gli altri candidati della sua lista potevano anche prendere più voti di Tognini e della Germi ma la torta era già spartita! Brutto modo di far politica e molto poco rispetto degli elettori.”

“A questo punto mi domando - conclude la Carlotti - come si domandano in tanti: Come farà Tognini a gestire tutte le deleghe che ha accentrato su di sé, visto che era già in difficoltà con le precedenti? Cosa farà la Germi dopo essere stata spodestata dalla carica a cui ambiva così tanto da voltarmi la faccia? Quale sarà la prossima mossa di Martelloni per governare da solo, senza noie?”