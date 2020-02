Lunigiana



Gustando le Apuane: vota i menù a Km Zero e vinci un soggiorno nel Parco

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:50

Ventisette tra ristoranti, alberghi e rifugi delle Apuane in gara per il "Pasto a km zero", il concorso organizzato dal Parco delle Alpi Apuane per promuovere i prodotti tipici della filiera corta.

Menù tradizionali e proposte innovative, ma sempre all'insegna del gusto abbinato alla genuinità. Il concorso ormai si svolge con successo da diverse edizioni e, da quella dello scorso anno, si svolge in due tempi: il primo, che è cominciato il 15 gennaio scorso e terminerà il 15 giugno prossimo è quella del "pasto"; la seconda fase sarà quella del "Piatto a km zero", che si svolgerà in una gara conclusiva in programma il 17 ottobre tra i primi tre classificati del primo round.

Quest'anno la sfida arriva con la novità del voto on line e la preferenza per il "pasto" potrà essere espressa sul sito del Parco: è possibile andare sul sito www.parcapuane.it e cliccare sul link "menù a km zero" in alto a destra. Oppure utilizzare il qr code posto sulla cartina stradale in basso a destra dei deplian che promuovono l'iniziativa, che saranno disponibili in tutti i luoghi dove si svolge il concorso. Basterà registrarsi con la propria mail e votare il locale dove si è degustato il piatto preferito. Ma attenzione: si potrà votare solo una volta!

Tra tutti i votanti verranno estratti tre vincitori a cui sarà assegnato il premio di un soggiorno per due persone in una struttura ricettiva segnalata dal Parco.

Queste le strutture che partecipano al concorso.

Albergo "Mini Hotel", via Primo Tonini, 78 - Gramolazzo di Minucciano (0583 610153, www.mini-hotel.it); Albergo-Ristorante "Raffaello", ( via Nord, 11 - Levigliani di Stazzema 0584 778063); Albergo-Ristorante "Vallechiara", (via Lambora, 12 - Levigliani di Stazzema 0584 778054 www.albergovallechiara.it); Locanda "Il Poveromo", via Fontana,1 - Pruno di Stazzema 0584 777021 www.ilpoveromo.com); Ostello "Pania Forata", via del Teatro, 205 - Pruno di Stazzema (333 6725870 www.paniaforatahostel.it); Osteria "Candalla", via di Candalla, 264 - loc. Candalla di Camaiore 0584 984381 335 6353888 www.osteriacandalla.it); Osteria "I 3 Compari", via Zoppi, 8 – Massa 0585 281329 339 4272271 Rifugio "Adelmo Puliti" – Arni di Stazzema 340 6797834 www.rifugiopuliti.org); Rifugio "Carrara", loc. Campocecina – Carrara 0585 841972 www.caicarrara.it); Rifugio "Città di Massa", loc. Pian della Fioba – Massa (339 5390067 338 6493028 www.il-sentiero.it); Rifugio "Enrico Rossi", loc. Prati alla Pania – Molazzana (0583 710386 348/3898003 www.rifugiorossi.com); Rifugio "Forte dei Marmi", loc. Alpe della Grotta – Stazzema (0584 777051 331 3277741 www.rifugiofortedeimarmi.wordpress.com); Rifugio "Giuseppe Del Freo", loc. Mosceta, Levigliani di Stazzema (0584 778007 333 7343419 www.rifugiodelfreo.it); Rifugio "Guido Donegani", loc. Orto di Donna – Minucciano (329 2015805 www.rifugiodonegani.it); Rifugio "La Quiete", loc. Puntato – Stazzema (338 9350953 www.il-sentiero.it); Rifugio "Nello Conti", loc. Campaniletti - Resceto di Massa (0585 793059 340 8397413); Rifugio "Orto di Donna", loc. Orto di Donna – Minucciano (347 3663542 www.rifugialpiapuane.it); Rifugio "Valserenaia", loc. Orto di Donna – Minucciano (349 1424641 www.rifugialpiapuane.it); Ristorante "Il Rondone", loc. Trimpello – Vergemoli (0583 722018 www.sottolapania.it); Ristorante "La Ceragetta", via della Ceragetta, 1 - Capanne di Careggine (0583 667004 www.ristorantelaceragetta.com); Ristorante "La Posta", via Provinciale, 15 - Equi Terme di Fivizzano (0585 97937); Ristorante "Lucese", loc. Lucese - Gombitelli di Camaiore 0584 971891); Ristorante "Michelangelo", via S.Michele, 223 - Azzano di Seravezza (0584 773050 0584 773312 331 4138364); Ristorante "Monteforato", via Comunale, 1/2 - Volegno di Stazzema (0584 777086); Ristorante "Sotto la Loggia", via L.Cadorna, 94 - Pomezzana di Stazzema (0584 777839 www.ristorantesottolaloggia.it); Ristorante-B&B "La Canonica", via del Teatro, 8 - Pruno di Stazzema ( 0584 777178 333 8816446 ,www.lacanonicarestaurant.it); Ristorante-Enoteca "Antico Uliveto", via Martiri S.Anna, 76 - Pozzi di Seravezza (0584 768882 www.antico-uliveto.it).