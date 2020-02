Lunigiana



I prodotti tipici destinati alla Nautica

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:39

Saranno gli importanti porti turistici del Golfo dei Poeti e della Riviera spezzina a costituire la base – tremila imbarcazioni - per l’entrata in funzione del Progetto Cambusa Interreg Italia -Francia che metterà a disposizione dei diportisti in navigazione o in sosta nell’Alto Tirreno e in Costa Azzurra i prodotti tipici certificati dei territori della Liguria e della Lunigiana, di quelli della Toscana e della Sardegna, della Corsica e della Francia del sud, prodotti agroalimentari che si possono ordinare dalla prossima stagione con una semplice applicazione che si collega con il “paniere” nel quale sono indicati ed elencati tutti i prodotti disponibili, i loro prezzi e la quantità minima per la consegna diretta sul molo o in barca da parte dei produttori. L’applicazione varrà ovviamente anche per tutti e per ogni località che si affaccia sull’area corrispondente al Santuario dei Cetacei, compresa nel progetto. Lo showroom aperto al Porto turistico Mirabello alla Spezia continuerà ad essere la vetrina di tutti i prodotti del marchio Cambusa e luogo di incontri e di eventi a disposizione di tutti i produttori agroalimentari della provincia della Spezia e della Lunigiana per manifestazioni e degustazioni. Lo showroom rimarrà anche luogo di contatto con il mondo del turismo nautico al quale il Progetto Cambusa si rivolge offrendo un servizio in più per gli approvvigionamenti dei prodotti di qualità garantita. Il Responsabile del Progetto Cambusa Assonautica della Spezia Romolo Busticchi ha sottolineato - Per tutto il mese di marzo saranno avviati contatti ed incontri con i proprietari e i comandanti degli yacht in preparazione dell’operatività del Progetto Cambusa con l'intento di per fare conoscere i prodotti della Provincia Spezzina e della Lunigiana