Lunigiana



Marisa Laurito arriva al Teatro Ferdinando Quartieri di Bagnone

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:21

Marisa Laurito arriva al Teatro Ferdinando Quartieri di Bagnone – sabato 15 febbraio ore 21 – e porta in scenaPersone naturali e strafottenti (biglietti da 5 a 15 euro). All’interno del cartellone realizzato dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, l’attrice interpreta il ruolo che fu scritto per Pupella Maggio da Giuseppe Patroni Griffi nel 1973.

Uno spettacolo che ci porta nella Napoli dei dimenticati, in netto contrasto con la città da cartolina immortalata dai turisti. In scena personaggi delle categorie sociali più disparate – dal proletariato alla borghesia, dalla prostituta all’artista – che restituiscono lo squarcio di un non luogo in cui si discute del mondo, degli esseri umani, del sesso e della razza.

Quattro persone “naturali e strafottenti” che, per un gioco del destino, dividono la loro solitudine con quella degli altri, fra accese discussioni, desideri repressi, liti e violenze, mentre i fuochi d’artificio colorano un cielo di cui nessuno sembra accorgersi.

La stagione proseguirà, domenica 1 marzo, con una colonna del teatro italiano: Umberto Orsini che porta in scena con Paolo Di Paolo lo spettacoloA PROPOSITO DI GATTI. Partendo da una celebre poesia di Charles Baudelaire, Orsini condensa gran parte dello scibile sul rapporto dell'uomo con il felino più amato dalla letteratura.