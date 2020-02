Lunigiana



"Sanità un diritto comune", un convegno organizzato dalla Lega a Fivizzano

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:40

Si svolgerà venerdì 6 marzo alle ore 21 presso la sala consigliare di Fivizzano l'incontro dedicato alla sanità organizzato dalla Lega per Salvini Premier, in particolare dal gruppo Lega di Fivizzano coordinato da Marco Luisi.



L'evento intitolato "Sanità un diritto comune", porterà al centro dell'attenzione quale futuro vuole il gruppo del Carroccio per la sanità in provincia e per la Toscana in generale. Al convegno parteciperanno Alessandra Locatelli ex ministro della Famiglia e della Disabilità, il consigliere regionale Jacopo Alberti componente della commissione sanità in Regione Toscana, Pierangelo Tozzi presidente della consulta provinciale per la disabilità, a portare un saluto Nicola Martinucci capogruppo Lega Massa, e numerose associazioni e comitati a difesa dei presidi sanitari territoriali.



A moderare il dibattito sarà la giornalista del "Il Tirreno" e di "Sanità 24, Il Sole24ore" Sara Lavorini. Durante l'iniziativa verrà fatto un focus sulla riorganizzazione sanitaria che ha colpito gli ospedali della Lunigiana.Il dibattito è aperto a tutti, e alla fine sarà possibile intervenire con domande e proposte. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l'evento è aperto a tutti.