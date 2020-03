Lunigiana



Allarme case di riposo in Lunigiana: il contagio dilaga e mancano infermieri

domenica, 29 marzo 2020, 22:04

di vinicia tesconi

Ci sono casi di positività a covid 19 in alcune case di riposo della Lunigiana e ad essere colpiti sono sia gli anziani sia gli infermieri. La segnalazione arriva da GIL CISL UIL, che congiuntamente alle categorie CGIL CISL UIL FP, hanno lanciato l’allarme per la mancanza di infermieri colpiti dal coronavirus.

“La Lunigiana sta registrando un tasso di infezione che la pone tra le prime nove- dieci realtà italiane, ben oltre le principali province venete o del dato di Milano. – hanno fatto notare i sindacati - Chiediamo con forza e preoccupazione al prefetto e alla USL, ma anche alla Protezione civile di attivarsi affinché da una parte si dotino gli operatori di mascherine Ffp2 e non solo di quelle chirurgiche e dall’altra si effettuino i tamponi sia per il personale della Asl sia per il personale delle cooperative delle Rsa private.

CGIL CISL UIL hanno rilanciato la campagna unitaria a livello regionale ribadendo l’urgenza di un tavolo di crisi specifico per monitorare tutto, perché il problema rischia di esplodere. “ Bisogna iniziare a verificare la situazione nelle RSA, che sull’emergenza Covid19 rischiano di pagare il prezzo più alto – hanno spiegato i sindacalisti – E’ lì che si trovano infatti i soggetti più fragili, a rischio in caso di contagio , come purtroppo si registrano già in alcune strutture. Utenti con gravi patologie e un esercito di professionisti dell’assistenza (operatori socio sanitari, infermieri, terapisti) che in queste settimane lavorano con spirito di abnegazione. Basta leggere che cosa sta accadendo altrove, in Lombardia ma anche all'estero, con le Rsa che diventano focolai incontrollabili di contagio. Anche nella provincia di Massa Carrara la situazione è estremamente a rischio, per questo serve mettere sotto osservazione tutte le RSA e anche qui dovranno essere fatti i tamponi a tutti i lavoratori e lavoratrici gestite dal pubblico, dal privato o dalle cooperative, così da verificare lo stato di salute. Inoltre Regione e Protezione Civile devono aprire dei canali specifici di approvvigionamento per dispositivi di protezione individuale a prezzi calmierati o con fornitura diretta, in modo da evitare le speculazioni che si trovano in giro. Il tutto per un approvvigionamento non centellinato ma di massa per dare sicurezza anche agli operatori domiciliari. Chiediamo procedure di sicurezza anche verso gli utenti ed i loro familiari. Chiediamo inoltre che l’Asl verifichi in queste strutture il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa.”. I sindacalisti hanno voluto ringraziare tutti gli operatori delle RSA e domiciliari per il lavoro svolto prendendosi cura delle persone più fragili della società, non a parole ma nei fatti ed hanno sottolineato di essere debitori, come sindacato, nei confronti di questi professionisti definitiaveri Angeli del quotidiano che stanno lavorando ed impegnandosi senza sosta.