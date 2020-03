Lunigiana



Continua l’alpinismo lento al tempo del Covid-19

sabato, 28 marzo 2020, 18:52

Proseguono i contatti giornalieri, e nell’avanzare della Primavera, continuano le iniziative del Mangia Trekking per contribuire con esempi concreti a dare suggerimenti utili sul come trascorrere il tempo in casa. Evitando di farsi catturare dalla noia e dalla depressione che il virus sembra imporre.



Tra ciò che ogni giorno l’associazione consiglia, considerando che i giornali on line e della carta stampata svolgono un ottimo servizio informazioni, vi è la drastica riduzione di tempo davanti alla televisione. Invece la lettura di interessanti libri con tante immagini e l’ascolto di buona musica sono consigliati come eccellenti compagni nel tempo libero. Così, nel progetto dell’Alpinismo Lento in tempo di coronavirus, diviene valido ed adeguato, raccontare e proporre gli esempi forniti da alcuni appassionati.



Ad esempio Giorgio Berettieri, “Super Giò” così lo chiamano gli amici, nella sua cantina di Campastrino, continua a costruire le segnaletiche dei sentieri di tanti territori. Tra i suoi lavori, l’anello delle Calde e di Canalverde nel Comune di Stazzema (LU), secondo un progetto affidato all’associazione Mangia Trekking dal Parco Regionale delle Alpi Apuane. Oppure tabelle segnaletiche mancanti lungo alcuni percorsi tra il Comune di Fivizzano ed il Comune di Ventasso, nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Ma anche tabelle direzionali per l’isola Palmaria nel Parco Regionale di Porto Venere, e nei percorsi tra il Comune di Riccò del Golfo e le Cinque Terre. Nonché per i territori di Rocchetta di Vara sull’Alta Via dei Monti Liguri. Quello di Giorgio è un positivo proiettarsi verso il futuro, e con lui anche Sandra dal Cadore continua ad organizzare future attività sportivo culturali nelle selvagge terre della Val Zoldana (BL), immettendo sui social immagini naturali che fanno ricordare e desiderare un sereno ritorno in ambiente. Infine Roberta Canessa che dal suo Computer di casa, elabora progetti di approfondimento relativi alle peculiarità storico-culturali dei territori e dei luoghi che l’Alpinismo lento, come proposto da Sandra e da tanti amici di ogni parte d’Italia, andrà presto a conoscere e valorizzare.