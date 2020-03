Coronavirus, chiude il pronto soccorso dell'ospedale di Fivizzano

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 6 marzo 2020, 17:32

Dopo i due contagiati all’interno dell’ospedale di Fivizzano, le attività sono state sospese in attesa delle disposizioni di Asl e diverse persone, fra cui sanitari, sono state messe in isolamento per essere stati a contatto con soggetti positivi al virus

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:16

Alla luce della sostanziale temporanea chiusura dell’ospedale di Pontremoli dovuta all’accertato caso di contagio da coronavirus, i sindaci della Lunigiana hanno chiesto al presidente Rossi di valutare un provvedimento di precauzionale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

martedì, 3 marzo 2020, 00:18

Questa sera i tecnici della stazione di Massa del soccorso alpino e speleologico toscano hanno tratto in salvo un ragazzo rimasto bloccato dall’improvviso ingrossamento di un torrente in località Resceto

lunedì, 2 marzo 2020, 16:28

Niente da fare, purtroppo, per Sergio Rosati, il canoista 66enne di Vigevano di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio nel torrente Taverone a Licciana Nardi

domenica, 1 marzo 2020, 17:15

Raccontando della pittrice Lidia Secco, che opera e trascorre lungo tempo nella casa di Cerreto Laghi sul crinale dell’Appennino Tosco Emiliano, proseguono con il contributo dell’associazione Mangia Trekking le attività per valorizzare l’alpinismo lento quale attività sportiva e salutare a tutto campo

domenica, 1 marzo 2020, 15:43

A Licciana Nardi una canoa con due persone si è rovesciata nel torrente Taverone. C'è anche una vittima, un uomo di 66 anni che risulta disperso. Intervenuti i carabinieri di Pontremoli.