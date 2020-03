Coronavirus, aumentano le guarigioni: due in Lunigiana

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 19 marzo 2020, 15:04

Dai diversi territori in cui vive ed è operativa l’associazione Mangia Trekking (dal mare alle montagne), giovani e meno giovani, intervengono a proposito del progetto “fare e conoscere”, che da alcuni giorni, si propone di contribuire ad essere un valido antidoto mentale al Covid-19 che ci costringe in casa

martedì, 17 marzo 2020, 17:56

Nel pieno dell’emergenza coronavirus, la Regione Toscana mette a disposizione della Società della Salute della Lunigiana 55mila e 300 euro affinché questa possa venire in aiuto delle fasce più fragili e deboli della popolazione, in questo caso degli anziani soli, nell’effettuare la spesa a domicilio

martedì, 17 marzo 2020, 16:53

Seppur chiuse nelle loro case, tante persone, di diversi luoghi d’Italia, continuano a vivere all’aria aperta attraverso l’alpinismo lento. Il progetto “fare e conoscere” cammina sulla rete, ed ogni giorno si arricchisce di importanti contributi, immagini, suggerimenti ed indicazioni

martedì, 17 marzo 2020, 15:04

Grazie ai finanziamenti dell’Unione europea e grazie alla Regione Toscana che ha finanziato, col Piano di sviluppo rurale, appositi bandi a sostegno dell’agricoltura, cresce la sicurezza idraulica ed alimentare dell’impianto irriguo di Bagnone e Villafranca in Lunigiana: che assicura gli approvvigionamenti d’acqua a molti campi e colture di una vasta...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:48

Un altro decesso che avvilisce la Lunigiana: dopo la notizia della morte dell’ex sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi, è arrivata quella della scomparsa della madre del sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. Entrambi i deceduti erano stati ricoverati in terapia intensiva al Delle Apuane in questi giorni

lunedì, 16 marzo 2020, 14:41

Sono tanti i messaggi di condoglianze per la scomparsa di Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano ed ex presidente della Provincia, da parte delle autorità istituzionali